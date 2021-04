Sturm Graz hat Jungbullen im Visier

GEPA pictures/ David Geieregger

Folgt für Alexander Prass im Sommer der nächste Schritt?

Mit der Verpflichtung von Austria Wien-Offensivspieler Manprit Sarkaria hat Sturm Graz den ersten Neuzugang für die kommende Saison bereits perfekt gemacht. Doch es soll nicht die einzige Verstärkung sein, auch auf ein Talent von Red Bull Salzburg haben es die "Blackies" offenbar abgesehen.

Mit der ablösefreien Verpflichtung von Austria Wien-Offensivmann Manprit Sarkaria hat Sturm Graz den ersten Neuzugang für die kommende Bundesliga-Saison an Land gezogen. Mit acht Scorerpunkten in 22 Bundesligaspielen konnte der 24-jährige aus dem Nachwuchs der "Veilchen" in der aktuellen Spielzeit überzeugen und kehrt mit nächster Saison zu Christian Ilzer zurück, der ihn damals noch als Austria-Coach zu den Profis beförderte.

Sarkaria soll aber nicht der einzige Sommerneuzugang sein, laut Informationen der "Steirerkrone" beschäftigt man sich auch mit Red Bull Salzburg-Nachwuchstalent Alexander Prass, der aktuell für den FC Liefering in der 2. Liga aktiv ist. Dort zählt der 19-jährige Mittelfeldspieler in der laufenden Saison zum Stammpersonal, konnte in 20 Zweitligaspielen drei Tore und sieben Assists beisteuern.

Manprit #Sarkaria wechselt im Sommer ablösefrei zum SK Puntigamer Sturm Graz. Der 24-jährige Offensivspieler unterschreibt einen Vertrag bis 2024. #sturmgraz #inundaut



ℹ️https://t.co/1Vr24Qspuh pic.twitter.com/vcqBFS5VPN — SK Sturm Graz (@SKSturm) 14. April 2021

Als junger Entwicklungsspieler würde der gebürtige Oberösterreicher aus dem Nachwuchs des LASK, der seit 2012 in Salzburg aktiv ist, perfekt ins Beuteschema von Sturm Graz passen. Der Vertrag des U21-Teamspieler Österreichs läuft zudem mit kommendem Sommer aus, doch neben den Grazer sollen auch weitere Bundesliga-Klubs am Nachwuchstalent dran sein. Darunter auch der SK Rapid Wien.

red