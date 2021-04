Leipzig-Abwehrchef gibt Szoboszlai-Update

motivio via www.imago-images.de

Dominik Szoboszlai arbeitet an seinem Comeback

Seit seinem Wechsel von Red Bull Salzburg zu RB Leipzig fehlt Dominik Szoboszlai verletzungsbedingt und stand noch keine Spielminute für seinen neuen Klub auf dem Platz. Teamkollege Willi Orban gibt nun aber ein hoffnungsvolles Update zu seinem ungarischen Landsmann.

>> Die Vereinsstatistik Dominik Szoboszlai in der weltfussball-Datenbank

20 Millionen Euro ließ sich RB Leipzig die Dienste von Dominik Szoboszlai kosten, gespielt hat der ehemalige Red Bull Salzburg-Profi aufgrund einer Verletzung aber noch nicht für den deutschen Bundesligisten. Auch Monate nach seinem Transfer ist es still um den ungarischen Edeltechniker geworden, der wegen schwerer Adduktorenprobleme schon länger eine Zwangspause einlegen muss.

"Etwas Licht am Ende des Tunnels"

Erst im März gab sein Klub ein Update, dass der 20-Jährige zumindest ein leichtes Training mit Ball wieder aufnehmen konnte. Ob es allerdings noch zu einem Saisoneinsatz reicht, konnte Trainer Julian Nagelsmann damals nicht beantworten. Doch glaubt man den Worten von Abwehrchef Willi Orban, so könnte Szoboszlai zumindest im Endspurt der aktuellen Spielzeit die Leipziger verstärken.

Gegenüber "RBlive" gibt sich Orban optimistisch, was den Heilungsverlauf seines ungarischen Nationalteamkollegen betrifft: "Es geht jetzt bergauf und ich sehe, dass er jetzt auch so ein bisschen Licht am Ende des Tunnels sieht."

Dabei gibt der Abwehrmann auch an, dass er seinen Landsmann auch mal motivieren muss, wenn er aufgrund der statischen Reha-Trainings ein wenig die Lust daran verliert. Ein schneller Heilungsverlauf wäre nicht nur für Szoboszlai selbst und seinen Klub wichtig, sondern auch für das ungarische Nationalteam. Im Blick auf die anstehende EM wäre ein Ausfall des Starkickers doch ein herber Rückschlag.

"Natürlich ist es auch für mich persönlich wichtig, weil er für uns in der Nationalmannschaft ein ganz wichtiger Spieler ist. Aber natürlich kriegt er alle Zeit der Welt und ist auch in guten Händen hier bei uns", will Orban seinem Teamkollegen aber keinen Druck machen.

red