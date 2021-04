Statt Bundesliga-Rückkehr: Kehrtwende bei Ribéry?

LiveMedia/Matteo Papini / IPA via www.imago-images

Franck Ribéry denkt noch nicht an ein Karriereende

Nach der aktuellen Saison läuft das Arbeitspapier von Franck Ribéry beim italienischen Erstligisten AC Florenz aus. An ein Karriereende denkt der 38-jährige Ex-Bayern-Star aber noch nicht. Nachdem zuletzt schon wild über eine mögliche Bundesliga-Rückkehr spekuliert wurde, könnte es jetzt in der Causa zu einer erneuten Wende kommen.

Wie die italienische "Gazzetta dello Sport" berichtete, will Florenz nun offenbar doch mit seinem routinierten Mittelfeldmann verlängern. Nach Informationen der Sportzeitung soll Ribéry ein neues Arbeitspapier für die Saison 2021/2022 erhalten.

Der neue Vertrag wäre allerdings deutlich niedriger dotiert als der gegenwärtige, es ist von einer Halbierung des aktuellen Gehalts die Rede. Ribéry soll außerdem nur noch als "Rotationsspieler" eingeplant werden.

Aktuell läuft er noch als Stammspieler für die Fiorentina in der Serie A auf, wenn er nicht gerade mit Knieproblemen oder muskulären Verletzungen ausfällt. In 202ß/2021 bringt es der Franzose auf 22 Einsätze in der Serie A, in denen ihm zwei Treffer gelangen. Sein momentanes Gehalt beim AC Florenz wird auf vier Millionen Euro jährlich geschätzt.

Der Klub aus der Toskana will mittelfristig unbedingt den Sprung zurück in die obere Tabellenhälfte schaffen, nachdem er sich in 2020/2021 lange Zeit sogar in ernsthafter Abstiegsgefahr befunden hatte. Acht Spieltage vor Schluss weisen die Violetten mittlerweile acht Punkte Vorsprung vor dem ersten Abstiegsplatz auf.

Ribéry wurde in den Wochen zuvor immer wieder eine mögliche Rückkehr nach Deutschland nachgesagt, vor allem die Vereine VfB Stuttgart und SC Freiburg wurden gehandelt.

Vor seinem Wechsel in die Serie A im Jahr 2019 spielte der Franzose zwölf Jahre lang für den deutschen Rekordmeister aus München und wurde mit dem FC Bayern unter anderem neunmal Deutscher Meister.