Farke kehrt mit Norwich in die Premier League zurück

Farke und Norwich schaffen den direkten Wiederaufstieg

Norwich City mit dem deutschen Teammanager Daniel Farke kehrt nur ein Jahr nach dem Abstieg in die Premier League zurück.

Der Zweitliga-Spitzenreiter profitierte am Samstag von den Patzern der Konkurrenten Swansea City (2:2 gegen Wycombe) und FC Brentford (0:0 gegen Millwall) und steht bereits vor seinem Heimspiel am Abend (21:00 Uhr) gegen den AFC Bournemouth als Aufsteiger in die englische Eliteklasse fest.

Mit zuletzt elf Siegen in 13 Spielen legten die Canaries den Grundstein. Seit Mitte November stand die Farke-Elf nur einmal nicht an der Tabellenspitze, beim 7:0 (5:0) gegen Huddersfield Town feierte der Klub sogar den höchsten Erfolg seit fast 70 Jahren. Ihren Anteil am Aufstieg haben auch die Deutschen Christoph Zimmermann, Lukas Rupp, Marco Stiepermann und Moritz Leitner. Leitner kam bisher jedoch nicht zum Einsatz.