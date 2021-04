Campbell verteidigt Thiago: "Opfer der Mannschaft"

Simon Davies via www.imago-images.de

Thiago Alcántara hatte nach seinem Abgang vom FC Bayern nicht immer leicht

Beim FC Bayern trauern sie Thiago Alcántara noch heute nach, sein Start beim FC Liverpool verlief dagegen verhalten. In den Chor der Kritiker will zumindest Kevin Campbell nicht einstimmen. Der ehemalige Premier-League-Stürmer nimmt stattdessen den Rest der Mannschaft ins Gebet.

Kevin Campbell ist der Meinung, dass der Großteil den Start von Thiago Alcántara beim FC Liverpool als viel zu kritisch sehen. "Ich denke, Thiago war ganz gut, wenn ich ehrlich bin", bewertete Campbell bei "Football Insider" Thiagos erstes Dreivierteljahr in Diensten der Reds.

"Thiago ist ein guter Spieler, er ist umsichtig, er nimmt den Ball auf. Er ist etwas anders als die anderen Liverpooler Mittelfeldspieler", analysierte Campbell mit Blick auf Jürgen Klopps weitere Kaderoptionen in der Zentrale.

Nach seinem Weggang vom FC Bayern war Thiago lange Zeit vom Pech verfolgt. Noch schwerwiegendere Ausmaße als seine Corona-Erkrankung hatte die schwere Knieverletzung, die ihm bei einem Zweikampf im Merseyside-Derby Mitte Oktober zugefügt wurde und ihn über zwei Monate in den Krankenstand versetzte.

Ex-Star des FC Bayern wird in Schutz genommen

Für den technisch beschlagenen Rechtsfuß war es dann schwer, sein übliches Level zu erreichen. "Ob er nun spielt oder nicht, wenn die vorderen Jungs keine Tore schießen, wird es schwierig", stellte Campbell klar. "Er ist ein Opfer der Mannschaft, in der die Abläufe nicht so flüssig sind, wie sie es in den letzten beiden Saisons waren."

Campbell erkennt zwei gravierende Probleme, welche die Reds in dieser Saison beschäftigen. Der frühere Stürmer des FC Arsenal macht das unglaubliche Verletzungspech als einer der Indikatoren dafür aus, dass Liverpool auf Platz sechs stehend womöglich sogar das internationale Geschäft verpassen wird: Abwehrchef Virgil van Dijk, Joe Gomez und Joel Matip fallen langfristig aus.

Laut Campbell ist ebenfalls entscheidend, dass das Offensivtrio bestehend aus Mohamed Salah, Sadio Mané und Roberto Firmino "nicht das Niveau erreicht hat, das es in den letzten beiden Saisons hatte".