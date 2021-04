Shabanhaxhaj: "Will mit Toren Beitrag leisten"

GEPA pictures/ Hans Oberlaender

Dardan Shabanhaxhaj ist eine große Zukunftshoffnung von Sturm Graz

Gerade erst 20 Jahre alt geworden, hat Sturm-Eigengewächs Dardan Shabanhaxhaj im Profikader von Sturm Graz schon seinen Platz gefunden. 16-mal durfte der Mittelfeldspieler bisher in der Bundesliga auflaufen und in Zukunft sollen noch einige Einsätze dazukommen.

Beim SK Sturm Graz durchlief er sämtliche Akademien, nun steht Dardan Shabanhaxhaj bereits in seiner zweiten Saison im Profikader der "Blackies" und durfte in der laufenden Saison wieder einige Bundesliga-Minuten sammeln. 14 Einsätze stehen aktuell zu Buche, dazu kommen zwei Einsätze im ÖFB-Cup. Für einen Startelfeinsatz hat es für den gerade erst 20 Jahre jung gewordenen Mittelfeldspieler zwar noch nicht, doch der Youngster gibt sich selbstbewusst, dass sich das in Zukunft ändert.

"Für meine Entwicklung war das mit Sicherheit das Beste"

Im Gespräch auf der Vereinshomepage gibt sich Shabanhaxhaj jedenfalls optimistisch, in Zukunft eine größere Rolle bei den Grazern übernehmen zu können: "Eines meiner großen Ziele ist, der Mannschaft mit Scorerpunkten weiterzuhelfen. Ich will mit Toren und Assists meinen Beitrag leisten, um auch in Zukunft erfolgreich zu sein."

Noch muss er auf seinen ersten Scorerpunkt für das Profiteam der Grazer warten, in der laufenden Saison stand er aber bisher auch nur 222 Minuten auf dem Platz, doch der Neo-U21-Teamspieler Österreichs mit kosovarischen Wurzeln ist über jeden Einsatz in der höchsten österreichischen Spielklasse dankbar.

"Ich bin sehr glücklich, dass ich mich in den letzten Jahren dafür entschieden habe, meinen Weg in Graz weiterzugehen. Für meine Entwicklung war das mit Sicherheit das Beste und ich hoffe, dass ich mit Sturm Graz eine erfolgreiche Zukunft habe", hofft der Jung-Profi noch auf weitere Erfolgsjahre bei den Grazern.

Am Wochenende geht es für Sturm nach der enttäuschenden 0:1-Niederlage gegen den WAC im Heimspiel gegen den LASK aber erstmal darum, im Kampf um die Europacup-Plätze weiter dabei zu bleiben: "Ich denke, dass wir vom Leistungsniveau her gleich stark sind wie der LASK. Das wird sich wohl auch am Platz widerspiegeln. Nachdem wir in den letzten Spielen gegen den LASK nicht wie gewünscht gepunktet haben, hoffen wir stark, es diesmal besser zu machen. Das wäre auch im Hinblick auf die Tabelle extrem wichtig."

