Rakitic über geplatzten Bayern-Wechsel und S04-Rückkehr

Xisco Navarro via www.imago-images.de

Ivan Rakitic hätte gerne für den FC Bayern gespielt

Vier Mal spanischer Meister, DFB-Pokalsieger, Vize-Weltmeister und viele mehr: Ivan Rakitic hat in seiner Karriere zahlreiche Titel eingeheimst. In einem interview mit "Sport1" sprach der Kroate, der aktuell beim FC Sevilla unter Vertrag steht, über einen geplatzten Wechsel zum FC Bayern und eine mögliche Rückkehr zum FC Schalke 04.

2019, als Rakitic noch beim FC Barcelona gespielt hat, soll er dem FC Bayern angeboten worden sein. Die Münchner sollen aber abgelehnt haben. "Dass sich mein Kumpel Brazzo (Hasan Salihamidzic, Anm. d. Red.) so entschieden hat, finde ich schade", scherzte der Mittelfeldspieler.

Auf die Frage, ob er gerne für den FC Bayern gespielt hätte, antwortete Rakitic: "Auf jeden Fall. Ich hätte sehr gerne mal für den FC Bayern gespielt. Das ist einer der größten Klubs auf der ganzen Welt und mit Manu (Manuel Neuer, And. d. Red.) und Toni (Bayerns Torwarttrainer Toni Tapalovic, Anm. d. Red.) habe ich da zwei gute Kumpels. Sie sind Freunde fürs Leben, ein Teil meiner Familie. Ich hätte mit den beiden in der Kabine gerne nochmal Gas gegeben. Leider kam es nicht dazu."

Vom deutschen Rekordmeister schwärmte der 33-Jährige in höchsten Tönen: "Teil vom FC Bayern sein zu können, ist sicher eine Riesen-Ehre. Was dieser Klub in den vergangenen Jahren aufgebaut hat, ist sagenhaft. Dazu kann man den Verantwortlichen nur gratulieren." Die Bayern seien immer noch die größte Adresse in Europa, auch wenn sie aus der Champions League rausgeflogen sind, so der ehemalige Barca-Profi.

Rakitic kann sich Schalke-Rückkehr vorstellen

In dem Interview äußerte sich Rakitic auch zum Abstieg seines Ex-Klubs FC Schalke 04: "Das ist traurig. Der Abstieg ist ein Riesen-Schlag in den Magen."

Der kroatische Nationalspieler hofft, dass die Königsblauen aus ihren Fehlern lernen und nächstes Jahr gleich wieder aufsteigen. "Schalke 04 ist weiter ein top Name in Deutschland und in Europa. Ich wünsche Asa (Gerald Asamoah, Anm. d. Red.) und meinem anderen Kumpel Mike Büskens viel Erfolg", sagte Rakitic: "Auch Peter Knäbel wünsche ich nur Gutes. Er war Sportdirektor in Basel, als ich als kleiner Junge da gespielt habe. Ich bin überzeugt davon, dass sie die Richtigen sind."

Der Familienvater könnte sich sogar eine Rückkehr nach Gelsenkirchen vorstellen, wo er von 2007 bis 2011 spielte. "Man muss immer offen sein für alles. Kein Witz. Warum nicht? Man kann nie etwas komplett ausschließen", betonte Rakitic, gab aber zu: "Aktuell ist es schwer daran zu glauben, aber ich war auch überrascht, als ich hörte, dass meine Kumpels wie Asa und Mike da mithelfen. Vielleicht kommt Asa mal zu mir und schafft es mich zu überzeugen. Man weiß nie."