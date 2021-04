Ried kommt nach Sieg Klassenerhalt näher

APA/EXPA/ROLAND HACKL

Die Rieder jubeln über einen ganz wichtigen Sieg im Abstiegskampf

Die SV Ried ist dem Klassenerhalt in der Bundesliga einen großen Schritt nähergekommen. Der Aufsteiger feierte am Samstag in der Qualifikationsgruppe einen 2:1-Heimsieg über Schlusslicht St. Pölten und vergrößerte den Vorsprung auf die Niederösterreicher auf acht Punkte. Das drei Punkte davor liegende Duo Austria und Hartberg ist in Reichweite.

Ante Bajic (51.) und Marcel Ziegl (70.) trafen für die Gastgeber, Luan (62.) gelang für St. Pölten nur der zwischenzeitliche Ausgleich. Ried ist unter Trainer Andreas Heraf weiter ungeschlagen und hat bei Halbzeit der Qualigruppe schon elf Punkte angeschrieben. Am Dienstag kommt es zum "Retourmatch" in St. Pölten, wo die seit neun Spielen sieglosen Hausherren den nächsten Anlauf auf den ersten Sieg in der Gruppe versuchen.

Taktikduell in Halbzeit eins

Heraf veränderte die Spielvereinigung im Vergleich zum 2:2 bei der Austria erneut auf fünf Positionen. Marco Grüll, der in Wien-Favoriten nach seiner Einwechslung für mächtig Betrieb gesorgt hatte, sollte sein Tempo gemeinsam mit Bajic von Beginn an ausspielen.

Viele Räume boten sich dem Duo beim Defensiv-Fokus beider Mannschaften zunächst nicht. Georg Zellhofer - St. Pöltens Sportchef hatte sich vor dem Doppel vier Punkte zum Ziel gesetzt, um weiter Interimstrainer zu bleiben - lieferte sich indes ein Taktik-Duell an der Linie mit Heraf. Beide Trainer wechselten in der ersten Hälfte gleich mehrmals die Formationen. Neutralisation war die Folge.

Höhepunkt bei nur vier Schüssen in der ersten Hälfte war ein Versuch aus der Ferne von St. Pöltens Taylor Booth, der zu zentral ausfiel (45.). Die Topchancen beim Rasenschach folgten nach dem Seitenwechsel. Zunächst ging Ried nach schöner Einzelleistung von Bajic in Front. Er schloss nach einer Körpertäuschung gegen Kofi Schulz präzise außerhalb des Strafraums ab (51.).

HEIMSIEG! Unsere #Wikinger bezwingen den Spusu SKN St. Pölten mit 2:1. 💪⚽ pic.twitter.com/uGA3V07DvE — SV Ried 1912 (@svried1912) 24. April 2021

Ried reagiert auf Ausgleich

Zellhofer brachte Sturmtank Alexander Schmidt als Mittelfeldspieler in die Partie. Zuvor aber antwortete sein Team mit einem Kopfball von Dor Hugi, den Samuel Sahin-Radlinger aus dem Eck holte (53.). Heraf forcierte sogleich die Defensive, die Thomas Reifeltshammer und Luca Meisl verstärken sollten. Dennoch köpfelte Luan in der 62. Minute nach einem Corner völlig unbedrängt zum 1:1 ein.

Beide Mannschaften gingen nun angriffslustiger zu Werke. Ried legte wieder vor. Ziegl verwertete einen Freistoß aus etwas mehr als 20 Metern (70.). SKN-Goalie Christoph Riegler hatte sich hinter der von den "Wikingern" aufgebauten Mauer "versteckt" und reagierte spät. Die Großchance auf den neuerlichen Ausgleich fanden die Gäste in der 81. Minute vor, doch Daniel Luxbacher setzte seinen Kopfball aus zwei Metern am Tor vorbei.

apa