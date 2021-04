Weidenfeller kann sich Klopp-Wechsel zu Bayern vorstellen

Horst Galuschka via www.imago-images.de

Roman Weidenfeller stand bis 2018 beim BVB unter Vertrag

Unter Jürgen Klopp erlebte Roman Weidenfeller bei Borussia Dortmund die erfolgreichen Jahre seiner aktiven Fußballer-Karriere. Die beiden feierten zusammen zwei Meisterschaften, einen DFB-Pokalsieg sowie den Finaleinzug in der Champions League 2013. Jetzt bringt der Ex-Keeper des BVB den heutigen Teammanager des FC Liverpool ausgerechnet beim FC Bayern München ins Gespräch.

Für Weidenfeller ist sein alter Cheftrainer Klopp, der zwischen 2008 und 2015 insgesamt sieben Jahre lang für die Schwarz-Gelben arbeitete, der prädestinierte Kandidat für die Nachfolge von Hansi Flick beim deutschen Rekordmeister.

Flick hatte in der letzten Woche bekanntgegeben, beim FC Bayern um eine vorzeitige Vertragsauflösung am Saisonende gebeten zu haben. Der langjährige Assistenztrainer von Joachim Löw wird als kommender Bundestrainer gehandelt.

In der TV-Sendung "Doppelpass" bei "Sport1" stellte Weidenfeller zunächst die Vermutung auf: "Ich glaube schon, dass es im Sommer ein großes Trainerbeben gibt." Ein Wechsel von Jürgen Klopp vom FC Liverpool zum FC Bayern wäre nach Ansicht des 38-Jährigen "der nächste Schritt für Jürgen, so lange er noch jeden Tag auf dem Platz stehen will".

Mit seinem aktuellen Klub FC Liverpool steckte Jürgen Klopp zum Jahresbeginn in einer schweren sportlichen Krise, verlor zwischen Januar und März gleich sechs Heimspiele in Serie. Seit fünf Spielen sind die Reds in der Premier League derzeit zwar wieder ungeschlagen, beim 1:1 am Samstag gegen Newcastle United setzte es aber den nächsten Rückschlag im Kampf um die Champions-League-Plätze.

Schon vor seinem Engagement bei Borussia Dortmund war Jürgen Klopp damals vor 13 Jahren auch ein Trainerkandidat beim FC Bayern. Für seinen Ex-Kapitän Roman Weidenfeller steht fest: "Wenn sich die Situation so ergibt, weiß ich nicht, ob er ein zweites Bayern-Angebot ausschlägt."

Klopps Vertrag an der Merseyside läuft zwar noch bis 2024. In den letzten Monaten wurden die Kritiken am 53-Jährigen auf der Insel aber immer lauter. Klopp coacht Liverpool bereits seit fünfeinhalb Jahren, führte den Klub zum Champions-League-Titel 2019 und zur englischen Meisterschaft 2020.

Mittelfristig gilt auch der gebürtige Stuttgart darüber hinaus als potenzieller Bundestrainer. Für dieses Jahr hat er dem DFB allerdings abgesagt.