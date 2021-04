Admira trennt sich von Burić - Schmidt übernimmt

GEPA pictures/ Walter Luger

Klaus Schmidt kehrt an alte Wirkungsstätte zurück

Der FC Admira Wacker reagiert auf die sportliche Talfahrt und beurlaubt mit sofortiger Wirkung Cheftrainer Damir Burić. Mit Klaus Schmidt steht bereits ein Nachfolger für den kroatischen Coach fest, der erst im vergangenen September zum zweiten Mal in der Südstadt angeheuert hat.

Im Abstiegskampf setzt der FC Admira Wacker noch einmal Impulse und trennt sich mit sofortiger Wirkung von Cheftrainer Damir Burić, der erst im vergangenen September zum zweiten Mal in die Südstadt gewechselt war. Mit Klaus Schmidt kehrt ein alter Bekannter als sein Nachfolger zurück und soll mit dem Tabellenvorletzten den Klassenerhalt fixieren. Fünf Spieltage vor Schluss liegt die Admira mit 13 Punkten nur zwei Zähler vor dem Tabellenende der Qualifikationsgruppe.

Schmidt als erfahrener Feuerwehrmann

"Nach der Analyse der letzten Wochen ist die Vereinsführung zu dem Entschluss gekommen, der Mannschaft für die entscheidende Phase der Meisterschaft einen neuen Impuls zu geben. Wir freuen uns sehr, Klaus Schmidt wieder zurück an Bord zu haben. Klaus kennt den Verein, ist bei den Spielern angesehen und respektiert. Darüber hinaus gelang es ihm schon einmal, den Verein aus einer schwierigen Situation zu führen", so Sportdirektor Franz Wohlfahrt.

Schmidt stand bereis von September 2019 bis Februar 2020 bei den Südstädtern an der Seitenlinie, ehe er von Zvonimir Soldo abgelöst wurde. Damals schaffte der 53-jährige Steirer den Turnaround und konnte die Admira vom letzten Tabellenplatz wegführen. Zuvor coachte Schmidt bereits den SCR Altach, den SV Mattersburg sowie Austria Kärnten in der Bundesliga und gilt als Fachmann, was den Abstiegskampf betrifft.

Die Admira bedankte sich in einem offiziellen Statement auch noch einmal für die Arbeit von Damir Burić, dessen zweites Engagement in der Südstadt nun frühzeitig endet: "Damir hat den Verein in einer sehr schweren Phase übernommen und die Mannschaft extrem weiterentwickelt und Strukturen geschaffen. Wir wünschen ihm für seine weitere sportliche Zukunft alles Gute!"

red