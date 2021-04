Ginter lässt Zukunft in Gladbach weiter offen

Revierfoto via www.imago-images.de

Matthias Ginter steht in Gladbach noch bis 2022 unter Vertrag

Matthias Ginter lässt seine Zukunft bei Borussia Mönchengladbach weiter offen.

"Ich bin unglaublich ehrgeizig, und mein Anspruch ist es, jedes Jahr europäisch zu spielen, am liebsten in der Champions League. Wir haben bei Borussia gute Strukturen, um in drei oder vier von fünf Jahren international vertreten zu sein. Gladbach gehört meiner Meinung nach nach Europa. Aber das ist nur ein Kriterium, an dem ich meine Zukunft festmache", sagte der Kapitän der Borussia gegenüber "Sport Bild".

Ginters Vertrag in Gladbach läuft 2022 aus. Der Klub würde voraussichtlich nicht ohne Verlängerung mit ihm ins letzte Vertragsjahr gehen, sondern ihn im Sommer verkaufen.

Für ihn seien "Faktoren wie der Verein und sein Umfeld wichtig, die Mannschaft, das Potenzial, das Trainerteam", sagte Ginter. "Wer in der neuen Saison unser Trainer ist, wurde ja erst kürzlich bekannt. Jetzt wird es sicher bald Gespräche mit dem Verein geben. Da beide Seiten aber wissen, was sie aneinander haben, bin ich da entspannt."

Gladbach: Matthias Ginter freut sich auf Adi Hütter

Auf die Zusammenarbeit mit dem künftigen Trainer Adi Hütter freut sich der 27-Jährige. "Er macht einen ruhigen, sachlichen und bodenständigen Eindruck und kommt dabei ganz cool rüber. Das passt, glaube ich, gut nach Gladbach. Es ist für mich natürlich wichtig, wer Trainer ist. Adi Hütter hat in Frankfurt über drei Jahre erfolgreich gearbeitet, in Bern zuvor auch. Jetzt mit Frankfurt auf Champions-League-Kurs zu sein ist keine Selbstverständlichkeit."

Hütter wird nach dieser Saison Nachfolger von Marco Rose, der Gladbach in Richtung BVB verlässt.

Optimistisch äußerte sich Ginter im Hinblick auf die EM im Sommer - trotz der jüngsten 1:2-Blamage gegen Nordmazedonien: "Sorgen muss man sich keine machen. Ich bin optimistisch und überzeugt davon, dass es bei der EM anders sein wird."