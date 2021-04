Torwart-Situation beim FC Bayern noch immer ungeklärt

Marcel Engelbrecht /Eibner-Pressefoto via www.imag

Ron-Thorben Hoffmann (l.) und Alexander Nübel vom FC Bayern

Manuel Neuer ist beim FC Bayern München auch im Alter von 35 Jahren noch unverzichtbar. Das wird sich wohl auch ab der kommenden Spielzeit unter dem dann neuen Cheftrainer Julian Nagelsmann nicht ändern. Welche Keeper die weiteren Kaderplätze beim deutschen Fußball-Rekordmeister einnehmen werden, ist kurz vor dem Saisonende aber noch offen.

Laut einem "Bild"-Bericht sind mit Alexander Nübel und Ron-Thorben Hoffmann die beiden Neuer-Vertreter im Bayern-Kasten noch offene Personalien für die Spielzeit 2021/2022.

So soll der 24-jährige Nübel unbedingt darauf beharren, mehr Spielzeit zu bekommen. Seit seinem Wechsel im letzten Jahr lief er erst in drei Pflichtspielen für die Münchner auf, hat gegen Stammtorhüter und Mannschaftskapitän Neuer keine Chance, der bereits 44 Saisonspiele in sechs Wettbewerben absolviert hat.

Nübel peilt laut dem Medienbericht eine Ausleihe zu einem Top-Klub an. Eine konkrete Lösung in dieser Frage gibt es aber wohl noch nicht. Vertraglich ist Nübel, der 2020 vom FC Schalke an die Säbener Straße gewechselt war, noch langfristig bis 2025 an die Münchner gebunden.

FC Bayern: Alexander Nübel zu RB Leipzig?

Zuletzt wurde in der Öffentlichkeit über ein zweijähriges Ausleih-Modell zur AS Monaco von Ex-Cheftrainer Niko Kovac spekuliert. Der "kicker" greift nun auch ein mögliches Leihgeschäft zu RB Leipzig auf, sollte Stammtorhüter Peter Gulácsi den Klub im Sommer tatsächlich auch noch verlassen.

Wie "Bild" weiter berichtet, ist auch die Situation von Bayerns Nummer drei Ron-Thorben Hoffmann noch nicht final geklärt. Der Vertrag des 22-Jährigen, der in der laufenden Saison 21 Spiele für die zweite Mannschaft in der 3. Liga absolviert hat, läuft Ende Juni aus. Laut "Bild" haben die Münchner nur noch bis zum 30. April Zeit, Hoffmann dank einer vertraglich festgeschriebenen Verlängerungsoption mit einem neuen Arbeitspapier auszustatten. Ansonsten steht wohl ein ablösefreier Abgang im Sommer bevor.