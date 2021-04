Kuriose Statistik: BVB ohne Hummels unschlagbar?

Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Mats Hummels während der heftigen BVB-Blamage gegen Stuttgart

Ohne Zweifel verfügt Mats Hummels über die Leaderqualitäten, die Borussia Dortmund in den letzten Zügen dieser besonderen Saison dringend braucht. Ein Blick in die Spielstatistiken lässt aber auch konstatieren: Der BVB ist ohne seinen Aushilfskapitän ungeschlagen.

Mats Hummels fehlte Borussia Dortmund im letzten Ligaspiel aufgrund einer Gelbsperre. Der BVB siegte beim VfL Wolfsburg mit 2:0 und hat plötzlich wieder eine realistische Chance auf die Qualifikation für die Champions League. Es war nicht das erste Mal, dass der BVB eine Partie ohne seinen Führungsspieler erfolgreich gestaltete.

Schon in der ersten Saison nach seiner spektakulären Rückkehr nach drei Jahren beim FC Bayern zeigte der BVB, dass er auch ohne Hummels dreifach punkten kann. Fehlte der Weltmeister von 2014, holten die Schwarz-Gelben vier Siege und ein Remis. Und auch im aktuellen Spieljahr wirkte Hummels nicht bei allen Pflichtspielen seiner Borussia mit.

Der routinierte 32-Jährige war dabei nicht nur in der Vorwoche in Wolfsburg abstinent, sondern befand sich in der Champions League in Brügge (3:0) sowie beim knappen 3:2 nach Verlängerung im DFB-Pokalachtelfinale gegen Paderborn im Krankenstand. Das Resümee: Drei Spiele ohne Hummels, drei Siege.

Hummels bei den Peinlich-Pleiten des BVB dabei

Demgegenüber stehen einige Auftritte, in denen sich der sechsfache Deutsche Meister dem wankelmütigen BVB nahtlos anpasste. So geschehen im November beim peinlichen 1:2 in Köln oder der 1:5-Blamage gegen Aufsteiger Stuttgart, die seinerzeit Lucien Favre sein Cheftraineramt kosten sollte. Beim 1:2 in Leverkusen, dem 2:4 in Gladbach und dem 2:2 gegen Hoffenheim waren Hummels' Leistungen ebenfalls ziemlich dürftig.

Der BVB peilt neben dem vor Wochen noch als verpasst gegoltenen Einzug in die Champions League in dieser Saison einen Titelgewinn an. Am Samstagabend (20:30 Uhr, im LIVE-Ticker) gehen die Dortmunder als turmhoher Favorit ins DFB-Pokalhalbfinale gegen Zweitligist Kiel.

Nach seiner abgesessenen Gelbsperre kehrt Hummels dann wieder in die Startformation zurück. Sein bisher einziges Pflichtspiel gegen Holstein Kiel gewann Hummels übrigens mit Borussia Dortmund in der DFP-Pokal-Saison 2011/2012 mit 4:0.