Flop-Duo darf wieder hoffen, Flick-Liebling droht Aus

Philippe Ruiz via www.imago-images.de

Wie steht es um (v.li.) Sarr, Roca, Choupo-Moting und Dantas beim FC Bayern?

Neuer Trainer, neue Chance? Mit der Ankunft von Julian Nagelsmann beim FC Bayern bietet sich einigen Spieler im Kader plötzlich eine neue Perspektive. Von Hansi Flick aussortierte Profis dürfen nun wieder hoffen, ein vom Ex-Coach hofierter Spieler steht dagegen vor dem Abschied.

Um die Last-Minute-Transfers des FC Bayern gab es in den vergangenen Monaten immer wieder große Aufregung. "Bald-Ex-Trainer" Hansi Flick war mit vielen Einkäufen von Sportvorstand Hasan Salizhamidzic nicht einverstanden. Als Folge ließ er die "Brazzo-Transfers" meist auf der Bank versauern. Die Personalien sollen den Streit zwischen den beiden Verantwortlichen letztlich so sehr befeuert haben, dass es kein Zurück mehr gab.

Mit Julian Nagelsmann beginnt an der Säbener Straße nun aber eine neue Zeitrechnung. Und in dieser dürfen angeblich einige Stars mit einer zweiten Chancen rechnen. "Bild" zufolge trifft dies vor allem auf Bouna Sarr und Marc Roca zu. Zwei Spieler, die unter Flick mehr oder weniger komplett außen vor waren.

Bouna Sarr galt beim FC Bayern als klarer Verkaufskandidat

Sowohl Außenverteidiger Sarr als auch Mittelfeldspieler Roca werden unter dem neuen Coach eine neue Chance bekommen, schreibt das Blatt.

Vor allem Sarr dürfte sich glücklich darüber schätzen, denn der 29-Jährige galt eigentlich als klarer Verkaufskandidat und wurde schon frühzeitig als kompletter Fehleinkauf abgestempelt. Seine Bundesligatauglichkeit, so viel war und ist für alle Beobachter klar, stellte der Rechtsverteidiger schließlich nur ganz, ganz selten unter Beweis.

Auch Roca hatte unter Flick einen schweren Stand. Schon nach seinem ersten Einsatz im DFB-Pokal gegen den FC Düren holte sich der Spanier einen öffentlichen Rüffel seines Trainers ab. Viel besser wurde es auch in den Wochen und Monaten danach nicht. Bis heute bringt es der Sechser im Trikot des FC Bayern auf gerade einmal neun Pflichtspieleinsätze.

Was wird aus Hansi Flicks Wunschspieler?

Ganz ähnlich und doch völlig anders ist die Situation bei Benfica-Leihgabe Tiago Dantas. Der Portugiese wurde als einer der wenigen Spieler auf expliziten Wunsch Flicks geholt, zum Einsatz kam allerdings auch er nur selten. Nachdem er das erste Halbjahr lediglich in der ersten Mannschaft mittrainieren und nur in der Zweitvertretung hin und wieder spielen durfte, konnte auch er seine Chance nicht nutzen.

Laut "Bild" ist mittlerweile klar, was bislang nur ein offenes Geheimnis war: Die Zeit des 20-Jährigen in München läuft im Sommer ab. Der Rekordmeister wird die Kaufoption in Höhe von knapp zehn Millionen Euro demnach nicht ziehen.

Flicks Aus hat angeblich auch das sportliche Schicksal des Youngsters besiegelt, denn Hasan Salihamidzic soll eine feste Verpflichtung schon lange kategorisch ausgeschlossen haben.