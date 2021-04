Admira schnappt sich Duran als Co-Trainer

unknown

Sargon Duran verstärkt das Trainerteam von Klaus Schmidt

Neo-Admira-Coach Klaus Schmidt bekommt für den Abstiegskampf Verstärkung. Wie der Tabellenvorletzte bekannt gibt, schließt sich Sargon Duran als Co-Trainer den Südstädtern an und wird sie bis Saisonende unterstützen. Seine Tätigkeit als Co-Trainer der ÖFB-Frauen behält er bei.

>> Liveticker: FC Admira Wacker gegen SKN St. Pölten

Die Admira verstärkt ihr Trainerteam für den Abstiegskampf und stellt Neo-Coach Klaus Schmidt den ehemaligen Bundesliga-Profi Sargon Duran zur Seite. Der aktuelle Co-Trainer des ÖFB-Frauenteams wird zusätzlich zu seiner Aufgabe beim österreichischen Verband auch bei den Südstädtern als Co fungieren und sie bis Saisonende unterstützen.

"Große Ehre"

"Für mich ist es eine große Ehre, diese kurzfristige Herausforderung anzunehmen. Ich werde alles in meiner Macht stehende unternehmen, damit wir den Klassenerhalt schaffen und der FC Flyeralarm Admira auch in der nächsten Saison in der Bundesliga spielen wird", so Duran über seine neue Aufgabe.

Duran beendete nach der Saison 2018/19 seine aktive Karriere und arbeitete anschließend in Wiener Neustadt als Co-Trainer. Danach wechselte er als Assistent von Christian Ilzer zur Wiener Austria, ehe er sich dem ÖFB-Frauenteam anschloss.

"Mit Sargon Duran ist das Trainerteam für die entscheidenden Wochen in der Meisterschaft komplett", freut sich auch Franz Wohlfahrt über die Verstärkung.

red