Peter Haring vor dem Sommer seiner Karriere

Malcolm Mackenzie via www.imago-images.de

Peter Haring ist bei den Hearts wieder eine große Nummer

Heart of Midlothian hat sich nur ein Jahr in der schottischen Championship aufgehalten. Nächstes Jahr wollen die Hearts mit ÖFB-Legionär Peter Haring (27) in die Top 4 der Premiership.

Die monatelangen Verletzungs-Torturen sind vorbei. Das Comeback ist geschafft. Der Wieder-Aufstieg in die schottische Premiership fixiert: Hearts-Legionär Peter Haring steht vor dem Sommer seiner Karriere.

Im April gehörte Haring schon wieder zum Stammpersonal bei Heart of Midlothian. Am letzten Spieltag, beim 4:0-Auswärtssieg bei den Raith Rovers letzte Woche, spielte der Ex-Rieder im defensiven Mittelfeld durch.

Im Interview mit dem "Edinburgh Evening News" resümiert nun Haring: "Ich glaube, ich habe es ganz gut gemacht in den letzten Spielen. Aber das wird in der neuen Saison nicht zählen."

Nächstes Jahr will Haring bei den Hearts voll angreifen. "Ich habe meinen Rhythmus wieder gefunden, wieder volles Vertrauen in meinen Körper." Voll fit in eine Saison-Vorbereitung starten zu können, sei ein besonderes Glücksgefühl für ihn. Daher werde er jetzt auch nur ein paar Tage Auszeit nehmen.

Den Hearts (4-facher Meister, 8-facher FA-Cupsieger) werden für das nächste Jahr wieder gute Chancen eingeräumt, in der Premiership weit vorne zu landen. "Jeder erwartet, dass wir in die Top 6 kommen, wenn nicht sogar die Top 4. Das ist definitiv auch unser Ziel", pusht sich Haring.

>> Peter Haring kann wieder schmerzfrei laufen

red