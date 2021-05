Aufhauser übernimmt wohl FC Liefering

GEPA pictures/ David Geieregger

René Aufhauser wird wohl der neue Coach des FC Liefering

Das Trainerkarussell bei Red Bull Salzburg dreht sich weiter. Nach dem fixen Abgang von Jesse Marsch zu Leipzig und der Beförderung des bisherigen FC Liefering-Trainers Matthis Jaissle zum Cheftrainer der "Roten Bullen", folgt wohl René Aufhauser auf Jaissle beim 2. Liga-Klub.

Der FC Liefering hat einen Nachfolger für Matthias Jaissle gefunden, der ab kommender Saison als Nachfolger von Jesse Marsch das Traineramt bei Red Bull Salzburg bekleiden wird. Wie die "Salzburger Nachrichten" berichten, wird René Aufhauser der neue Cheftrainer des 2. Liga-Klubs. Eine offizielle Bestätigung seitens des Vereins steht noch aus. Aufhauser ist seit Dezember 2015 als Co-Trainer bei den "Roten Bullen" eine echte Konstante, nachdem er zuvor als Spieler acht Jahre lang selbst in Salzburg aktiv war und auch zwei Jahre für den FC Liefering kickte.

Erste Trainerstation für Aufhauser

Für den 58-fachen Nationalspieler Österreichs, der es als Spieler auf eine Erfahrung von rund 423 Bundesligaspielen sowie 48 2. Liga-Partien brachte, ist es die erste Station als Cheftrainer. Gemeinsam mit Kapitän Andreas Ulmer, Torwarttrainer Herbert Ilsanker, Sportdirektor Christoph Freund sowie Teammanager Mark Lang und Klubarzt Helmut Klampfer, zählt Aufhauser zum längst-dienenden Personal bei den Salzburgern.

Nach dem Abgang von Jesse Marsch wurde auch Aufhauser als dessen Nachfolger ins Spiel gebracht, der Verein entschied sich am Ende dann aber für Jaissle, der seit Anfang des Jahres beim FC Liefering auf der Bank saß und im Sommer den nächsten Schritt macht. Aufhauser hingegen soll in der 2. Liga erste Erfahrungen als Chefcoach sammeln, um sich so in der Zukunft für weitere Aufgaben zu empfehlen.

