Sturm-Profi Yeboah: "Jedes Spiel extrem wichtig"

GEPA pictures/ Hans Oberlaender

Kelvin Yeboah will mit Sturm Graz in den Europacup

Beim SK Sturm Graz hat sich Kelvin Yeboah seit seinem Wechsel von der WSG Tirol längst in der Stammelf etabliert. Mit den Grazern liegt der 21-jährige Angreifer aktuell auf dem dritten Platz und ist mit ihnen auf einem guten Weg, sich für den Europacup zu qualifizieren.

Im Kampf um den dritten Platz in der Meistergruppe konnte Sturm Graz in den beiden Duell gegen den direkten Konkurrenten LASK vier Punkte mitnehmen und hat aktuell die besten Karten für die Europacup-Teilnahme. Mit jeweils zwei Siegen, Remis und Niederlagen in bisher sechs Spielen fällt die Bilanz der "Schwarz-Weißen" nach der Ligateilung ausgeglichen aus, mit 27 Zählern liegt man momentan einen Punkt vor den Linzern und sechs Punkte hinter dem Tabellenzweiten Rapid Wien.

Yeboah hofft auf Erfolgserlebnis gegen Salzburg

Vier Spieltage stehen noch aus, Angreifer Kelvin Yeboah spricht im Interview auf der Vereinshomepage über die heiße Schlussphase: "Wir haben nur mehr vier Spiele vor uns, jedes Spiel ist daher extrem wichtig. Wenn du verlierst, kann dich die Mannschaft, die in der Tabelle hinter dir liegt, schon wieder einholen. Deswegen geben wir unser Bestes und wollen schon am Sonntag zuhause Punkte holen."

Im nächsten Spiel wartet mit Tabellenführer Red Bull Salzburg aber die wohl schwerste Aufgabe, auch wenn man den Serienmeister der Bundesliga in dieser Saison bereits zweimal besiegen konnte. In der Meistergruppe setzte es aber beim Auftakt eine 1:3-Auswärtspleite. "Wir müssen so spielen wie zuhause gegen den LASK: mit Freiheit, Energie und Fokus. Es ist wichtig, im Moment zu bleiben und nicht zu viel nachzudenken – dann können wir jeden Gegner in der Liga schlagen. Gegen Salzburg hat jede Mannschaft ein schwieriges Spiel, ein Sieg wäre also umso mehr wert", gibt sich Yeboah angriffslustig.

Yeboah selbst stand in fünf von sechs Meistergruppen-Spielen in der Startelf der Grazer, konnte insgesamt bisher drei Tore in allen Pflichtspielbewerben für seinen neuen Verein beisteuern und ist aufgrund seiner Schnelligkeit und technischen Stärke ein wichtiger Faktor, um die gegnerischen Defensiven müde zu spielen. Die Ligapause aufgrund des ÖFB-Cups kam ihm daher sehr entgegen: "Wir konnten etwas durchschnaufen, uns erholen und auch ein bisschen an andere Dinge denken. Jetzt sind wir aber schon wieder zurück und müssen bzw. wollen Gas geben."

red