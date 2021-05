Rätselraten um Ablöse für BVB-Flirt Madueke

PSV eindhoven v Feyenoord Rotterdam via www.imago-

Angeblich Thema beim BVB: Noni Madueke

Jadon Sancho, Jude Bellingham - und bald auch Noni Madueke? Medienberichten zufolge wirbt der BVB derzeit um den nächsten englischen Youngster.

Die "Bild" will erfahren haben, dass der BVB seine Fühler nach Noni Madueke ausgestreckt hat. Der 19-jährige Flügelflitzer kickt aktuell an der Seite des Ex-Dortmunders Mario Götze bei der PSV Eindhoven. In 22 Ligaspielen erzielte er sieben Treffer und bereitete sechs weitere vor.

Madueke wird dem Bericht zufolge bei den Schwarz-Gelben als möglicher Nachfolger für Jadon Sancho angesehen. Sancho darf den BVB im Sommer demnach verlassen, bietet ein Klub 100 Millionen Euro. Für Madueke wären "Bild" zufolge "nur" 15 Millionen Euro fällig.

Gerüchte, die Dortmunder hätten Madueke im Visier, streute zuvor bereits die niederländischen Tageszeitung "De Telegraaf". Neben Borussia Dortmund zählen demnach allerdings auch RB Leipzig, der VfL Wolfsburg, OSC Lille, Atalanta Bergamo und Leicester City zu den Interessenten.

Der englische U21-Nationalspieler zählt zu den großen Entdeckungen der laufenden Eredivisie-Saison. Einst aus Tottenhams Nachwuchsbereich nach Eindhoven gewechselt, empfahl sich der Angreifer über die Juniorenteams für die Profi-Mannschaft. 2020/2021 beförderte Trainer Roger Schmidt ihn schließlich dauerhaft in den Herren-Kader.

Dort spielte Madueke derart spektakulär auf, der er unlängst sogar ins englische Aufgebot für die U21-EM berufen wurde. Beim 0:2 gegen Portugal feierte der Linksfuß sein Debüt.

Madueke keine 1:1-Kopie von BVB-Star Sancho

Kein Wunder, dass halb Europa mittlerweile Jagd auf den Teenager macht. Überraschend ist allerdings die von der "Bild" kolportierte Ablöse von 15 Millionen Euro. Da sein Arbeitspapier bei der PSV noch bis 2024 gültig ist, hieß es zuvor, dass Offerten unterhalb der 30-Millionen-Euro-Grenze bei den Verantwortlichen in Eindhoven nur ein müdes Lächeln hervorrufen würden.

Medial wird Madueke immer wieder mit Landsmann Jadon Sancho verglichen. Tatsächlich sind die beiden Außenstürmer jedoch unterschiedliche Spielertypen. Während der vergleichsweise schmächtige Sancho vor allem durch seine Turbo-Dribblings und seine Schlitzohrigkeit besticht, ist Maduekes Stil kantiger und eher physisch angelegt.