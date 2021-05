Bericht: Nagelsmann will Barca-Coach zum FC Bayern locken

Jan Huebner/Meiser via www.imago-images.de

Lockt Julian Nagelsmann (r.) Alfred Schreuder zum FC Bayern?

Seit Kurzem ist klar, dass Julian Nagelsmann RB Leipzig nach der Saison den Rücken kehren und Hansi Flick beim FC Bayern beerben wird. Im Schlepptau des 33-Jährigen sollen seine langjährigen Weggefährten Benjamin Glück (Video-Analyst) und Timmo Hardung (Teammanager) nach München wechseln. Als Co-Trainer soll sich Nagelsmann ebenfalls einen alten Bekannten wünschen. Der steht gerade beim FC Barcelona unter Vertrag.

Nagelsmann hofft, Alfred Schreuder von einem Abschied von Barca und einem Engagement beim FC Bayern München zu überzeugen. Das berichtet "ESPN".

Schreuder und Nagelsmann kennen sich aus gemeinsamen Zeiten bei der TSG 1899 Hoffenheim. Im Kraichgau startete Nagelsmann 2016 seine Karriere als Cheftrainer im Profigeschäft, Schreuder agierte damals als sein Assistent, ehe er zu Ajax Amsterdam wechselte und Erik ten Hag unterstützte.

Stars des FC Barcelona sollen von Schreuder schwärmen

Leicht dürfte es für Nagelsmann allerdings nicht werden, den Niederländer an die Säbener Straße zu locken. Schreuder steht seit dem Sommer 2020 als Assistent von Ronald Koeman an der Seitenlinie des FC Barcelona. "ESPN" will aus Kreisen, die den Stars der Katalanen nahestehen, erfahren haben, dass man bei Barca in höchsten Tönen von Schreuder spricht. Vor allem die Stars, die Niederländisch oder Englisch sprechen, sollen vom 48-Jährigen schwärmen.

Als Koeman Barcelona unlängst aufgrund einer Sperre im Ligaspiel gegen den FC Valencia nicht betreuen durfte, sprang Schreuder ein und feierte mit den Katalanen einen knappen 3:2-Erfolg.

Weniger erfolgreich verlief in der Saison 2016/17 Schreuders Zeit als Cheftrainer der TSG 1899 Hoffenheim. In 33 Partien holte Schreuder im Schnitt lediglich 1,48 Punkte und musste am Ende der Spielzeit seinen Hut nehmen.