"Habe Hasan vergessen": Flick erklärt Alleingang

Hansi Flick verlässt den FC Bayern im Sommer

Der FC Bayern ist (mal wieder) Deutscher Meister. Viel mehr als der Titel werden aus dieser Saison aber die Querelen hinter den Kulissen in Erinnerung bleiben. Hansi Flick spielte dabei eine Hauptrolle. Vor allem sein Alleingang nach dem Spiel gegen Wolfsburg rief ein großes Echo hervor. Jetzt hat der scheidende Trainer erklärt, was sich in den Minuten rund um das folgenschwere Interview abspielte.

Wenige Minuten nach dem Spiel gegen den VfL Wolfsburg am 29. Spieltag fasste Hansi Flick den Entschluss, die Öffentlichkeit über seine Pläne zu informieren, den FC Bayern nach der Saison verlassen zu wollen. Die Vereinsverantwortlichen wussten zwar von Flicks Wunsch, rechneten aber nicht damit, dass der Trainer diesen live im TV verkünden würde.

Der Alleingang des Trainers beschleunigte die bereits zu diesem Zeitpunkt unumgängliche Trennung zwischen Flick und dem Rekordmeister. Der "Bild am Sonntag" hat der Münchner Triple-Trainer nun verraten, wie er überhaupt zu seinem Entschluss kam - und warum er ihn ohne Absprache mit den Bossen der Öffentlichkeit mitteilte.

"Die Mannschaft fragt schon, wie es bei dir aussieht?"

"Die Entscheidung, zu sagen, ich möchte meinen Vertrag beenden, war der Situation geschuldet", erinnerte sich Flick in der "BamS". Der Rücktritt von Jogi Löw und die Option auf den Posten des Bundestrainers habe mit seinem Entschluss "nichts zu tun" gehabt, versicherte der Noch-Bayern-Coach. Stattdessen sei seine Entscheidung schon viel früher gefallen.

In der Woche vor dem Wolfsburg-Spiel habe er den Klub-Bossen die Entscheidung mitgeteilt: "Dann gab es so eine Entwicklung, es war wirklich so ein Flurfunk. Nach dem Spiel [gegen Wolfsburg] sagte David Alaba zu mir: 'Trainer, die Mannschaft fragt schon, wie es bei dir aussieht?' Dann habe ich [...] beschlossen, dass ich es der Mannschaft sagen will."

Flick hat Hasan Salihamidzic vergessen

Seine Aussagen am "Sky"-Mikrofon seien "null als Affront" gegen den Verein gedacht gewesen, bekräftigte Flick.

Dass er bei seiner Danksagung ausgerechnet Sportchef Hasan Salihamidzic vergaß, sei ein Versehen gewesen: "Ich habe Hasan in dem Moment vergessen. Ich mache so was nicht mit Absicht, nullkommanull." Was letztlich aus der Geschichte gemacht wurde, sei aber "lehrreich für meine Zukunft".