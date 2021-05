Hansi Flick lässt Zukunft weiter offen

EIBNER/Sascha Walther

Wechselt Hansi Flick vom FC Bayern zum DFB?

Der Wechsel von Hansi Flick vom FC Bayern ins Amt des Bundestrainers als Nachfolger von Joachim Löw ist nach wie vor nicht perfekt.

Er sei "für viele Dinge offen" und fühle "keinen Stress", betonte Flick dem "kicker" gegenüber im Hinblick auf seine Zukunftsplanung.

Zuletzt gab es Meldungen, auch mehrere Top-Vereine aus dem Ausland bemühten sich um den 56 Jahre alten Erfolgscoach. Flicks Abgang aus München zum Saisonende steht fest. Sein bis 2023 laufender Vertrag wurde aufgelöst, Julian Nagelsmann übernimmt.

Immerhin: Von der langjährigen Zusammenarbeit beim DFB mit dem heutigen Direktor Oliver Bierhoff, Joachim Löw und Torwart-Trainer Andreas Köpke schwärmte Flick, diese sei "herausragend" gewesen.

Er habe in seiner Tätigkeit als Assistent Löws "eine enorme Wertschätzung, eine enorme Loyalität untereinander" erfahren, so Flick weiter. "Das sind gewisse Werte, die ich brauche, die sind da ohne Frage gegeben."

Nach Abgang vom FC Bayern: Hansi Flick will "Titel gewinnen"

Flick ergänzte, er habe "absolut tiefes Vertrauen zu Oliver Bierhoff" - eine wohl außerordentlich gute Voraussetzung für ein Engagement beim DFB, wo Bierhoff als Strippenzieher der Bundestrainer-Suche gilt.

Ein Wechsel in ein anderes Job-Profil kommt für Flick derweil nicht in Frage. Er habe "Lust, weiter Trainer zu sein", betonte der frühere Profi - und das bei einer Mannschaft, "die in der Lage ist, Titel zu gewinnen", was natürlich auch auf die Nationalmannschaft zutreffen würde.

Bayern-Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge hatte bereits eine "grundsätzliche" Einigung mit dem DFB wegen eines Flick-Wechsels bestätigt und von einer "smarten Geste" des Verbands im Gegenzug gesprochen. Dabei soll es sich dem Vernehmen nach um ein Freundschaftsspiel des FC Bayern in München gegen das DFB-Team handeln.