Neue Spekulationen um Zukunft von Edin Terzic

Alex Gottschalk/POOL

Verlässt Edin Terzic den BVB im Sommer?

Die Champions-League-Qualifikation vor Augen, den Titel im DFB-Pokal im Visier - Borussia Dortmund winkt doch noch ein versöhnlicher Abschluss einer schwierigen Saison. Eng verbunden ist der Aufschwung mit Interimstrainer Edin Terzic. Dennoch, oder gerade deswegen, ist die Zukunft des 38-Jährigen beim BVB weiter offen.

Seit inzwischen 29 Pflichtspielen trägt Edin Terzic bereits die Hauptverantwortung beim BVB. Seine Bilanz: 17 Siege, vier Unentschieden, acht Niederlagen. Unter dem Strich steht in der Bundesliga ein ordentlicher, aber nicht überragender Punkteschnitt von 1,86 pro Spiel zu Buche.

Insbesondere in den letzten Wochen machten die Dortmunder unter Terzics Regie aber einen deutlichen Schritt nach vorne. Im Anschluss an die bittere 1:2-Pleite am 27. Spieltag gegen Eintracht Frankfurt gewann der BVB fünf Ligaspiele in Folge - darunter zuletzt auch die Duelle gegen die Top-Teams VfL Wolfsburg (2:0) und RB Leipzig (3:2).

In der Champions League zogen sich die Borussen in den Viertelfinale-Duellen mit Manchester City (1:2, 1:2) zumindest achtbar aus der Affäre. Im DFB-Pokal gelang mit dem 5:0-Kantersieg im Halbfinale gegen Holstein Kiel der Einzug ins Endspiel.

BVB: Mehrere Interessenten für Edin Terzic?

Parallel dazu nahmen auch die Gerüchte um Terzics Zukunft beim BVB Fahrt auf. Bei Bayer Leverkusen, Werder Bremen und Wolfsburg sowie Zweitligist Fortuna Düsseldorf wurde der gebürtig aus Menden im Sauerland stammende Deutsch-Bosnier gehandelt - jeweils als Chefcoach, ab der kommenden Saison.

Dann soll Terzic jedoch nach dem Willen seines aktuellen Arbeitgebers eigentlich weiter in Dortmund arbeiten. Wie die Verantwortlichen um Sportdirektor Michael Zorc immer wieder unisono bestätigten, ist er weiterhin fest als Assistent des neuen Chefcoaches Marco Rose eingeplant.

Terzic-Verbleib beim BVB offen oder "ausgeschlossen"?

Glaubt man einem aktuellen Bericht des "kicker", ist Terzics Verbleib beim BVB aber nicht in Stein gemeißelt. Der junge Trainer werde im Hinblick auf seine Zukunft "einiges abwägen und letztlich eine Entscheidung treffen müssen", heißt es.

Die ersten Experten rechnen bereits mit einem Terzic-Abgang aus Dortmund. "Ich kann mir nicht vorstellen, dass Marco Rose Interesse daran hat, dass er als Co-Trainer bleibt", sagte der frühere Nationalspieler Dietmar Hamann bei "Sky90", Terzics Verbleib beim BVB sei "ausgeschlossen. Ich würde es von Roses Seite nicht verstehen, ich würde es von Vereinsseite nicht verstehen. Du musst da hin, du musst die Zöpfe abschneiden."