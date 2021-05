Renner verlängert vorzeitig beim LASK

LASK

René Renner bleibt dem LASK langfristig erhalten

Der LASK gibt die Vertragsverlängerung mit Profi René Renner bekannt. Der 27-jährige Mittelfeldspieler, der seit der Saison 2019/20 bei den Oberösterreichern unter Vertrag steht, unterschreibt ein neues Arbeitspapier bis 2024, wie die der Tabellendritte bekannt gab.

>> Die Vereinsstatistik von René Renner in der weltfussball-Datenbank

René Renner und der LASK gehen auch in Zukunft gemeinsame Wege. Wie die Linzer in einer Aussendung bekannt geben, unterzeichnet der flexible Mittelfeldspieler einen neuen Vertrag, der ihn bis Sommer 2024 an den oberösterreichischen Bundesligisten bindet. Renner war zu Beginn der Saison 2019/20 aus Mattersburg nach Linz gewechselt und hat sich dort zum Stammspieler und Leistungsträger gemausert. In laufenden Saison konnte er sich in 26 Bundesligaspielen zweimal als Torschütze auszeichnen.

81 Pflichtspiele für den LASK

"Meine bisherige Zeit beim LASK war toll - der Verein hat sich zu einer österreichischen Top-Adresse entwickelt und hat nicht nur eine erfolgreiche Vergangenheit sondern auch eine spannende Zukunft vor sich. Daher war für mich die vorzeitige Verlängerung ein logischer Schritt", gibt sich Renner zufrieden mit seiner Vertragsverlängerung.

Seit seinem Wechsel zum LASK brachte es der gebürtige Weser auf bisher 81 Pflichtspiele, in denen ihm drei Tore und vier Assists gelangen. In Linz er ist auf der linken Seite gesetzt und sammelte zudem auch Erfahrungen in der Europa League.

"René hat sich nach seinem Wechsel 2019 innerhalb kürzester Zeit als Dauerbrenner etabliert und die LASK-DNA perfekt verinnerlicht. Dass uns jetzt die vorzeitige Verlängerung gelungen ist, freut uns umso mehr. Mit ihm konnten wir einen weiteren oberösterreichischen Top-Spieler langfristig an den LASK binden. Wir sind überzeugt davon, dass uns René im schwarz-weißen Dress noch viel Freude bereiten wird", freut sich LASK-Sportkoordinator Fabian Zöpfe über den Verbleib des Leistungsträgers.

red