Bayern-Flirt Sosa zieht nächsten Interessenten an

Pressefoto Rudel/Robin Rudel via www.imago-images.

Borna Sosa wurde auch vom FC Bayern bereits umworben

Durch seinen verpatzten Verbandswechsel zum DFB geriet Abwehrspieler Borna Sosa vom VfB Stuttgart jüngst unrühmlich in die Schlagzeilen. Das Transferthema begleitet den gebürtigen Kroaten auch auf Vereinsebene, wo sich anscheinend aktuell ein neuer Interessent in Stellung bringt und so dem FC Bayern Konkurrenz macht.

Wie der "kicker" berichtet, ist der englische Erstligist Leeds United daran interessiert, den Linksverteidiger im Sommer unter Vertrag zu nehmen. Die Avance von der Insel ist allerdings nur das jüngste von vielen Gerüchten, die sich um die Zukunft des 23-Jährigen ranken.

Zuvor hatte "Sky" berichtet, dass auch der FC Bayern den Außenverteidiger auf dem Zettel habe. Sosa könnte in München einen wichtigen Beitrag zur Variabilität leisten, die der neuer Bayern-Coach Julian Nagelsmann einfordert, munkelte der TV-Sender.

Derzeit wird spekuliert, dass Nagelsmann auch beim Rekordmeister auf eine Dreierkette setzen könnte. In diesem Fall bestünde auf den defensiven Außenpositionen noch Handlungsbedarf, weil Benjamin Pavard und Lucas Hernández wohl für die Innenverteidigung eingeplant wären.

Wechsel zum DFB scheitert an FIFA-Statuten

Spanische Medien spekulierten, dass auch Manchester City um Startrainer Pep Guardiola im Transferpoker um den VfB-Star mitmischen könnte. Der Youngster hatte jüngst betont, dass derartige Gerüchte eine große Ehre für ihn darstellten.

Sosa war 2018 für rund sechs Millionen Euro vom kroatischen Team Dinamo Zagreb ins Schwabenland gewechselt. In seiner erst zweiten Bundesligasaison macht sich der Linksfuß derzeit insbesondere als verlässlicher Torvorbereiter einen Namen. Zehn Assist gingen in dieser Spielzeit auf das Konto des Flügelverteidigers.

Zuletzt hatte Sosa zudem versucht, über eine Einbürgerung die Spielberechtigung für die deutsche Nationalmannschaft zu bekommen. Die FIFA-Stauten schoben diesen Überlegungen aber einen Riegel vor, da der Stuttgarter bei seinem letzten Länderspiel für Kroatien bereits 22 Jahre alt war. Inzwischen hat sich der Verteidiger entschuldigt und erklärt, wieder für sein Heimatland spielen zu wollen.