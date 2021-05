Irres Gerücht: Ertauscht sich Bayern einen Weltstar?

Nick Potts via www.imago-images.de

Sadio Mané vom FC Liverpool soll das Interesse des FC Bayern geweckt haben

Starstürmer Sadio Mané findet beim FC Liverpool in dieser Saison einfach nicht in die Spur. Gegenüber "Canal+" beklagte der 29-Jährige unlängst sogar "die schlechteste Saison" seiner Karriere. Darüber, ob ein Tapetenwechsel die Situation des Senegalesen verbessern würde, kann nur spekuliert werden. Angeblich kann sich der FC Bayern allerdings vorstellen, Mané nach München zu locken. Das vermeintliche Angebot des deutschen Fußball-Rekordmeisters mutet jedoch etwas weit hergeholt an.

Julian Nagelsmann, der RB Leipzig am Ende der Saison den Rücken kehren wird, um das Traineramt beim FC Bayern von Hansi Flick zu übernehmen, soll an der Säbener Straße hinterlegt haben, dass er sich Mané in seinem Team wünscht. Das will das umtriebige Portal "Don Balon" erfahren haben.

Damit aber nicht genug: Der Bericht enthüllt zudem einen Vorschlag, wie der Deal über die Bühne gehen soll. Angeblich soll der FC Bayern Kingsley Coman als Tauschobjekt für Mané einsetzen wollen. Liverpool Teammanager Jürgen Klopp soll der Idee zwar nicht abgeneigt gegenüberstehen, aus Sicht der Münchner ergibt ein Deal auf den ersten Blick allerdings nur überschaubar Sinn.

Der FC Bayern bestätigte Interesse an Mané

Mit seinen 24 Jahren ist Coman zum einen erheblich jünger als Mané, zum anderen spielt der Franzose bei den Bayern eine durchaus tragende Rolle. 2020/21 stehen 38 Pflichtspiele, sieben Tore und 13 Vorlagen zu Buche. Zwar muss sich Mané hinter diesen Werten sicher nicht verstecken, der Altersunterschied dürfte in den Überlegungen der Bayern allerdings eine zentrale Rolle einnehmen.

Allerdings zählte Mané zumindest vor Beginn der Corona-Krise, die die Preise sinken ließ, zu den teuersten Fußballern der Welt. Ein Transfer des Weltstars würde international sicherlich als echter Coup der Münchner gewertet werden.

Vor eineinhalb Jahren bestätigte Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge der "Bild" immerhin, dass man sich bereits ernsthaft mit einem Transfer von Mané beschäftigt habe. Allerdings zu einen Zeitpunkt, da der Offensivspieler gerade einmal 22 Lenze zählte und auf der ganz großen Fußball-Bühne noch nicht die tiefsten Spuren hinterlassen hatte. Damals sei man letztlich nicht tätig geworden, da man fürchtete, Superstar Franck Ribéry zu vergrätzen.