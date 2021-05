Wegen Nagelsmann? Gerland beim FC Bayern vor dem Aus

EIBNER/Marcel Engelbrecht via www.imago-images.de

Hermann Gerland wird den FC Bayern offenbar verlassen

Ende einer Ära beim FC Bayern: Co-Trainer Hermann Gerland wird den Rekordmeister im Sommer nach 20 Jahren offenbar verlassen. Grund dafür sind die Planungen des neuen Chefcoaches Julian Nagelsmann.

Wie bereits gemutmaßt, bekommt der Trainerstab des FC Bayern in der kommenden Saison ein ganz neues Gesicht. Neben Hansi Flick wird auch dessen Assistent Miroslav Klose die Münchner verlassen. Das bestätigte der WM-Rekordtorschütze am Sonntag gegenüber dem "kicker" - nicht ohne zwischen den Zeilen Kritik an seinem Noch-Arbeitgeber durchblicken zu lassen.

"Was mit mir passiert und wo ich in der nächsten Saison sein werde, entscheide noch immer ich ganz alleine", kommentierte Klose Aussagen des designierten Vorstandschef Oliver Kahn, er könne dem 42-Jährigen keine Versprechungen mache. Er, Klose, habe "einen ganz klaren Plan" und Kahn wisse das "ganz genau".

Kein Platz mehr für Hermann Gerland beim FC Bayern

Neben Klose wird laut "kicker" auch Flicks zweiter Co-Trainer, Hermann Gerland, dem Klub im Sommer den Rücken kehren - trotz eines noch bis 2022 laufenden Vertrags.

Julian Nagelsmann sehe demnach keinen Platz in seinem Staff für den inzwischen 66 Jahre alten "Tiger". Gerland werde auch keinen neuen Posten beim FC Bayern übernehmen, sondern den Verein verlassen.

FC Bayern: Wohin zieht es Hermann Gerland?

Der Ex-Profi, der in seiner aktiven Karriere 16 Jahre für den VfL Bochum kickte, sei stattdessen offen für einen neuen Job bei einem anderen Klub, heißt es. In den Ruhestand wolle Gerland noch nicht gehen.

Auch diese Personalie birgt beim FC Bayern durchaus Zündstoff. Gerland arbeitete von 1990 bis 1995 und dann wieder durchgängig seit 2001 in verschiedenen Funktionen an der Säbener Straße und ist insbesondere bei den Bayern-Fans extrem beliebt.

Neben Flick hatten auch seine Vorgänger Louis van Gaal, Jupp Heynckes, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti und Niko Kovac mit dem zwischenzeitlich im Nachwuchsbereich tätigen Original zusammengearbeitet.