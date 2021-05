Ex-Weggefährte warnt Terzic vor Abgang vom BVB

Jb-sportfoto/Bywaletz via www.imago-images.de

Edin Terzic könnte den BVB im Sommer verlassen

Nach dem starken Dortmunder Saisonendspurt steht Trainer Edin Terzic offenbar bei vielen Bundesligisten hoch im Kurs. Laut einem ehemaligen Weggefährten birgt ein möglicher BVB-Abgang aber auch Gefahren.

In der kommenden Saison soll Terzic bei Borussia Dortmund Marco Rose als Assistent zur Seite stehen. Allerdings wird der Pokalsieger aktuell als potenzieller Cheftrainer von Eintracht Frankfurt, Bayer Leverkusen, Hertha BSC, Werder Bremen und dem VfL Wolfsburg gehandelt.

Obwohl Terzic beim Revierklub einen gültigen Vertrag besitzt, wäre der BVB bei einem "Topangebot" eines anderen Vereins gesprächsbereit.

"Edin steckt in der guten Position, dass er selbst entscheiden kann, ob er ins zweite Glied rückt beim BVB, oder es woanders als Cheftrainer versucht", sagte Terzics ehemaliger Ausbilder Peter Lange gegenüber den "Ruhr Nachrichten".

Der Sportwissenschaftler der Ruhr-Universität Bochum unterrichtete in seiner Laufbahn unter anderem auch Leverkusen-Trainer Hannes Wolf sowie Stuttgarts Sportdirektor Sven Mislintat.

Bezüglich eines möglichen Terzic-Wechsels zeigte sich Lange in seiner Prognose zurückhaltend. "Ob dasselbe Rezept wie beim BVB sich auch bei einer anderen Mannschaft in Frankfurt oder Wolfsburg anwenden lässt, ist schwer zu sagen", erklärte der Dozent: "Da gibt es viele Beispiele, wo es nicht funktioniert hat."

Terzic lässt BVB-Verbleib offen

Darüber hinaus dürfe Terzics Verbindung zur Region und dem BVB "nicht unterschätzt" werden, erklärte Lange. Der Dortmunder Trainer vermied zuletzt ein klares Bekenntnis zu den Schwarz-Gelben.

"Ich kann nur versprechen, dass ich die Zeit, die ich habe, dazu nutzen werde, dem Verein zu helfen. Das ist alles, was ich sagen kann. Alles andere sind Themen, die ihr aufgemacht habt", sagte der BVB-Coach am vergangenen Samstag in einer virtuellen Medienrunde.

Den Rückhalt aus der Mannschaft hat Terzic jedenfalls sicher. "Edin hat einen brillanten Charakter", lobte Youngster Jude Bellingham seinen Chef: "Er hat mit seinem Team einen super Job gemacht. Wir sind sehr froh, dass wir ihn haben."