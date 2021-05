Terzic-Gespräche mit Frankfurt noch in dieser Woche

Jb-sportfoto/Bywaletz via www.imago-images.de

Edin Terzic könnte zur Frankfurter Eintracht wechseln

Der Dreierwechsel zwischen den Bundesligisten Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach und Eintracht Frankfurt könnte schon in Kürze tatsächlich perfekt gemacht werden. Es wäre ein praktisch beispielloser Vorgang im deutschen Fußball-Oberhaus. Was noch fehlt, ist der Wechsel von BVB-Cheftrainer Edin Terzic nach Frankfurt. Doch in dieser Causa könnte es jetzt schnell gehen.

Wie es in einem jüngsten Bericht in der "Sport Bild" heißt, ist der Wunsch von Frankfurts neuem Sportchef Markus Krösche zur kommenden Spielzeit eindeutig: Edin Terzic soll neuer Eintracht-Coach werden und mit den Frankfurtern in der Bundesliga und der Europa League mit erfrischendem und emotionalem Fußball für Furore in der Main-Metropole sorgen.

Nach den Informationen des Sportmagazins soll es noch in dieser Woche "ein ausführliches Gespräch" zwischen dem neuen Eintracht-Macher und dem Noch-BVB-Coach geben, der bis zum letzten Sonntag einem konkreten Austausch noch eine Absage erteilt hatte.

Für Terzic stand fest: Erst sollen die zwei verbliebenen Saisonziele mit den Schwarz-Gelben erreicht werden (Sieg im DFB-Pokal, Einzug in die Champions League), dann können Gespräche aufgenommen werden.

Terzic galt zuvor auch bei weiteren Bundesliga-Konkurrenten wie Hertha BSC und Bayer Leverkusen als Kandidat auf den Trainerposten.

Jetzt scheint klar: Es wird auf die Frankfurter Eintracht hinauslaufen, die am 28. Spieltag noch sagenhafte sieben Zähler vor dem BVB auf Platz vier rangierte, vor dem letzten Liga-Spieltag aber auf den fünften Tabellenplatz abgerutscht ist.

Die Vorgehensweise auf Frankfurter Seite ist laut "Sport Bild" klar: Sollte sich das intensive persönliche Gespräch zwischen Krösche und Terzic als so fruchtbar ergeben wie vom Noch-Leipzig-Sportdirektor erhofft, soll der gebürtige Mendener schon in Kürze den weiteren Eintracht-Bossen vorgestellt werden.

BVB und Frankfurt: Prämienzahlungen statt Ablöse für Terzic?

In finanzieller Hinsicht könnte das Modell bei Terzic anders aussehen als bei Marco Rose, der von Gladbach nach Dortmund wechselt, und Adi Hütter, der Frankfurt verlässt und am Niederrhein anheuert.

Im Fall des 38-Jährigen könnten sich die Westfalen einen Wechsel nach Frankfurt anhand von erfolgsabhängigen Prämien statt einer Ablösesumme bezahlen lassen. Wie genau diese Prämienzahlungen aussehen könnten, soll noch geklärt werden.