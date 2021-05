Olmo zum FC Bayern? Roca wäre "hocherfreut"

Markus Ulmer

Marc Roca will sich beim FC Bayern durchsetzen

Marc Roca hat seine erste Saison beim FC Bayern beinahe hinter sich. Der Spanier zeigte sich einen Bundesliga-Spieltag vor Ladenschluss durchaus zufrieden, blickt zugleich schon auf die neue Spielzeit und äußert sich zu einem möglichen Wechsel von seinem Landsmann Dani Olmo.

2014er-Weltmeister Philipp Lahm hatte jüngst in einem Interview mit "Stadium Astro" aufhorchen lassen und RB Leipzigs Dani Olmo als Transfer-Kandidaten bei seinem ehemaligen Arbeitgeber FC Bayern vorgeschlagen. "Ich würde über Dani Olmo nachdenken", so der 37-Jährige kürzlich. Angesprochen von der spanischen Zeitung "AS" äußerte sich nun auch Bayern-Profi Marc Roca zum Offensivspieler.

"Das wäre gut", gab Roca auf die Frage zurück, ob er Olmo zum FC Bayern lotsen könnte. "Ich wäre hocherfreut. Aber es hängt nicht vor mir ab."

RB Leipzig hatte den 23-Jährigen erst im vergangenen Sommer für etwas mehr als 20 Millionen Euro von Dinamo Zagreb verpflichtet und mit einem Vertrag bis 2024 ausgestattet. Sollte er tatsächlich den Weg nach München antreten, würde er seinem Mitspieler Dayot Upamecano und seinem Trainer Julian Nagelsmann folgen.

Ob der FC Bayern allerdings überhaupt Interesse an einer Verpflichtung hat, dürfte angesichts der finanziellen Möglichkeiten bezweifelt werden. Für das Leipziger Duo haben die Münchner bereits über 60 Millionen Euro in die Hand genommen.

Roca will beim FC Bayern "nicht aufgeben"

Roca kommt in jedem Fall sehr gut mit Olmo aus, "er war mein Zimmerkollege bei der U21 und ist wie ein Bruder für mich". Über den baldigen Bayern-Trainer Julian Nagelsmann haben sich die beiden Spanier bereits kurz ausgetauscht. "Er ist ein junger Trainer, der schon viel erreicht hat. Ich habe das Gefühl, dass er ein guter Anführer ist." Sobald die Saison beendet ist, werde er sich von Olmo weitere Details über Nagelsmann einholen.

Seine erste Saison beim sieht Marc Roca derweil positiv. "Das erst Jahre außerhalb ist immer schwer, vor allem, wenn man in eine so große Mannschaft wie den FC Bayern wechselt. Natürlich hätte es mir gefallen, wenn ich mehr Minuten bekommen hätte. Aber ich habe das Gefühl, dass ich mich als Spieler entwickelt habe. Ich bin auf dem richtigen Weg."

Einen vorzeitigen Abschied vom deutschen Rekordmeister lehnt Roca daher ab. "Ich habe Selbstvertrauen. Für so einen Klub zu spielen ist der Traum eines jeden Spielers. Ich werde jetzt nicht aufgeben." In der neuen Saison wolle er erneut angreifen.