Köln darf im Abstiegs-Endspiel auf Hector hoffen

Jonas Hector könnte dem 1. FC Köln im letzten Bundesliga-Spiel der Saison zur Verfügung stehen

Der abstiegsbedrohte Fußball-Bundesligist 1. FC Köln darf im Saisonfinale auf den Einsatz seines Kapitäns Jonas Hector hoffen.

Der Mittelfeldspieler kehrte am Mittwoch in das Mannschaftstraining von Trainer Friedhelm Funkel zurück. Hector (30) hatte das 0:0 bei Hertha BSC am vergangenen Samstag verletzungsbedingt (Risswunde am Bein) verpasst.

Der Tabellenvorletzte trifft am Samstag (15:30 Uhr/Sky) auf den bereits feststehenden Absteiger Schalke 04. Um die Klasse noch direkt zu halten, sind die Kölner (30 Punkte) auf einen eigenen Sieg sowie Schützenhilfe angewiesen.

Werder Bremen (31) auf dem Relegationsplatz tritt parallel gegen Borussia Mönchengladbach an, der Tabellen-15. Arminia Bielefeld (32) ist beim VfB Stuttgart gefordert.