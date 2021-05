Valérien Ismaël bei Crystal Palace gehandelt

COLORSPORT/PAUL GREENWOOD via www.imago-images.de

Ist Valérien Ismaël bald in der Premier League tätig?

Beim LASK endete die Amtszeit von Valérien Ismaël nach einer Saison bereits wieder. Beim Barnsley FC könnte der ehemalige Defensivspieler nach einer beeindruckenden Erfolgssaison ebenfalls nach nur einer Saison seinen Hut nehmen, denn offenbar ruft die Premier League.

Mit dem Barnsley FC kämpft Valérien Ismaël aktuell um den Einzug ins Playoff-Finale und um den möglichen Aufstieg in die Premier League. Nach einer Erfolgssaison in der englischen Championship, die mit Tabellenplatz fünf geendet hat, hat sich der ehemalige Trainer des LASK für höhere Aufgaben empfohlen. Retteten sich die "Tykes" in der vergangenen Saison erst am letzten Spieltag vor dem Abstieg in die Drittklassigkeit, zählte man in dieser Saison plötzlich zu den Aufstiegskandidaten.

Entscheidung zwischen Ismaël und Lampard?

Auch wenn das Hinspiel im Halbfinal-Playoff mit 0:1 gegen Swansea verloren ging, könnte es für Valérien Ismaël auch bei einem Ausscheiden mit Barnsley dennoch in der Premier League weitergehen. Denn laut "Football Insider" steht der französische Trainer bei Crystal Palace hoch im Kurs, wo sich der aktuelle Chefcoach Roy Hodgson mit Ende der Saison in den Ruhestand verabschiedet. Sportdirektor Dougie Freedman soll von der Arbeit des Barnsley-Trainers beeindruckt sein, zudem absolvierte Ismaël als aktiver Spieler 16 Pflichteinsätze für Crystal.

Allerdings soll die Trainerfrage auch für Spannungen beim englischen Erstligaklub sorgen, denn offenbar will Chairmann Steve Parish lieber Ex-Chelsea-Coach Frank Lampard auf der Trainerbank der "Eagles" sehen und träumt von einem attraktiven Offensivfußball unter dem ehemaligen Nationalspieler Englands. Aufgrund der Trainerfrage soll es hierbei schon zu ersten Spannungen in der Führungsetage von Crystal Palace gekommen sein.

Für Valérien Ismaël wäre ein Wechsel zum Premier League-Klub jedenfalls ein rasanter Aufstieg, nachdem er zuvor bei seinen bisherigen Stationen in Nürnberg und dem VfL Wolfsburg sowie seinem Zwischenhalt beim LASK jedes Mal frühzeitig gehen musste.

red