Pröll nicht mehr Austria Wien-Vizepräsident

Markus Kraetschmer (li.) steht vor dem Aus bei der Austria - Pröll (r.) hat sich bereits verabschied

Der frühere Politiker Josef Pröll hat laut einer Aussendung von Austria Wien vom Donnerstagabend den intern lange angekündigten Rückzug aus den Führungsgremien vollzogen. Demnach legte der Ex-Vizekanzler und -Finanzminister (ÖVP) aus beruflichen Gründen seine Funktionen als Vizepräsident (seit November 2018) und Mitglied des Aufsichtsrates der FK Austria Wien AG (seit Februar 2012) zurück.

Pröll werde der Austria auch weiterhin unterstützen und mit Rat und Tat zur Seite stehen, erklärte Präsident Frank Hensel. Die Austria betonte in der Mitteilung, der 52-Jährige scheide in bestem Einvernehmen aus.

Pröll sieht idealen Zeitpunkt für Rückzug

Pröll sagte, er sehe jetzt den idealen Zeitpunkt für den Rückzug. "Einerseits, weil wir es doch erfolgreich geschafft haben, die Lizenz in zweiter Instanz zu bekommen, womit wieder etwas Ruhe eingekehrt ist. Und andererseits, weil jetzt bis zur Generalversammlung im Sommer die nötige Zeit ist, damit die Weichen neu gestellt werden können."

In einer Sitzung am Donnerstag wurde Karl Pisec, ein langjähriges Mitglied im Verwaltungsrat, für den Rest der Periode zum Vizepräsidenten bestellt.

"Wir bedanken uns bei Josef Pröll für seinen tollen Einsatz, den er in den vergangenen Jahren immer in hervorragender Art und Weise für Austria Wien erbracht hat. Er hat uns auch weiterhin seine volle Unterstützung zugesagt und wird uns immer gerne mit Rat und Tat zur Seite stehen. Auch wenn es nicht leicht fällt, respektieren und verstehen wir natürlich seinen persönlichen Wunsch nach Veränderung und wünschen ihm alles Gute für die Zukunft", so Austria-Präsident Frank Hensel.

