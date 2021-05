Salzburg feiert das Akademie-Triple

GEPA pictures/ Florian Ertl

Die Red-Bull-Akademie, Salzburgs Talenteschmiede

Die Nachwuchsmannschaften von Red Bull Salzburg holen in den ÖFB-Jugendligen der U18, der U16 und der U15 den Meistertitel.

Nicht nur die Profimannschaft von Red Bull Salzburg ist im österreichischen Fußball eine Klasse für sich, auch der Unterbau der "Bullen" fährt Titel um Titel ein. Die Salzburger Akademieteams krönten sich sowohl in der U18 als auch in der U16 sowie der U15 zum nationalen Meister. Damit machen die Nachwuchs-"Bullen" nach 2015, 2017 und 2019 zum bereits vierten Mal das Akademie-Triple perfekt.

"Dieser Erfolg ist alles andere als selbstverständlich. Im Laufe der Jahre steigt natürlich die Erwartungshaltung, umso größer ist der Stolz auf das Geleistete. Jeder Titel und insbesondere dieses Triple ist etwas Spezielles und zeugt von kontinuierlicher und nachhaltiger Arbeit", gratuliert Bernhard Seonbuchner, sportlicher Leiter der Red-Bull-Akademie, den Spielern und den Trainerteams.

Für die Salzburger, zumindest für deren näheres Umfeld, ist an diesem Wochenende übrigens noch ein Titel möglich. Der formell vom Serienmeister getrennte FC Liefering ist vor dem letzten Spieltag in der 2. Liga punktegleich mit Tabellenführer Blau-Weiß Linz. Beide Teams spielen sich am Sonntag (17:00 Uhr) im direkten Duell den Titel aus, aufsteigen wird allerdings keiner der beiden. Blau-Weiß hat nicht um eine Oberhauslizenz angesucht, Liefering ist als Salzburger Farmteam nicht aufstiegsberechtigt.

red