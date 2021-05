Köln bangt vor Relegation um Andersson-Einsatz

Revierfoto

Sebastian Andersson könnte das Relegationshinspiel verpassen

Fußball-Bundesligist 1. FC Köln bangt im Relegationshinspiel gegen den Zweitliga-Dritten am kommenden Mittwoch (18:30 Uhr) um den Einsatz von Stürmer Sebastian Andersson.

"Es wäre ein kleines Wunder", wenn der Angreifer rechtzeitig fit würde, wurde Friedhelm Funkel am Sonntag vom "kicker" zitiert. Das Rückspiel in der Relegation findet am kommenden Samstag (29. Mai, 18:00) statt.

Nur aufgrund eines dosierten Trainings und mit Verzicht auf Einheiten konnte der Schwede Andersson, der unter langwierigen Knieproblemen leidet, zuletzt eingesetzt werden. Beim 1:0-Erfolg am Samstag gegen Absteiger Schalke 04 spielte der Ex-Union-Berlin-Profi 88 Minuten.

Funkel unterstrich, dass es wichtig sei, in der Relegation kompakt in der Defensive zu stehen und ohne Gegentor zu bleiben: "Das haben wir jetzt zweimal geschafft, das müssen wir auch am Mittwoch schaffen. Wir dürfen kein Gegentor fangen."

In der Relegation gilt die Europacup-Regel, wonach bei Gleichstand die erzielten Auswärtstore doppelt zählen.