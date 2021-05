Rätselraten in der T-Frage: Bleibt Bürki doch beim BVB?

Ralf Ibing

Bleibt Roman Bürki doch beim BVB?

Dem BVB steht ein aufregender Sommer bevor. Die Schwarz-Gelben wollen und müssen etwas auf dem Transfermarkt tun. Diverse Planstellen sind neu zu besetzen. Auch auf der Torhüterposition könnte es Bewegung geben. Ob es in der T-Frage eine neue Antwort geben wird, ist aber offenbar doch nicht so sicher wie bisher vermutet.

Eigentlich war der Abschied von Roman Bürki aus Dortmund nur noch eine Frage der Zeit. Der Schweizer wurde nach seiner Degradierung zur Nummer zwei mehrfach weggeschrieben, das Ende seiner BVB-Zeit eingeläutet. Dazu brodelte die Gerüchteküche um eine neue Nummer eins der Borussia immer heißer. VfB-Keeper Gregor Kobel goss mit seinen Aussagen am Wochenende zusätzliches Öl ins Feuer.

Ob Bürki die Borussia im Sommer verlässt, steht allerdings immer noch nicht fest. Zum einen läuft der Vertrag des 30-Jährigen noch bis zum Sommer 2023. Zum anderen, und das ist der Knackpunkt, hat sich bislang immer noch kein Verein gefunden, der Bürki im Sommer gerne verpflichten würde. Genau auf diesen Verein warten Michael Zorc und Co. aber noch.

Nur wenn ein Klub konkretes Interesse an einer Bürki-Verpflichtung zeigen würde, würde sich der BVB ernsthaft mit der Verpflichtung einer neuen Nummer eins beschäftigen. Das berichten die "Ruhr Nachrichten". Zwar bereiten sich die Verantwortlichen auf diesen Fall schon seit geraumer Zeit vor, noch aber gibt es von Bürkis Seite keine Bewegung.

Sollte sich kein Verein für Bürki finden, würde der Schweizer den "Ruhr Nachrichten" zufolge auch über den Sommer hinaus in Dortmund bleiben. Ein Verpflichtung von Stuttgarts Kobel wäre in diesem Fall "wohl ausgeschlossen", heißt es. Ob Bürki im Fall eines Verbleibs wieder zur Nummer eins aufsteigt oder zurück in die zweite Reihe muss, wird Neu-Coach Marco Rose entscheiden müssen.

Sportchef Zorc wollte sich gegenüber den "Ruhr Nachrichten" nicht konkret zur Personalie Bürki äußern, sagte mit Blick auf den Transfersommer lediglich, der BVB habe "ein, zwei Ideen, die wir gerne umsetzen würden. Ob und wie viele Transfers stattfinden werden, ist ja nicht immer allein von uns abhängig".