Bundesliga-Statistiken: Die Saison in Zahlen

GEPA pictures/ Jasmin Walter

Rapid und Co. haben erneut in Salzburg ihren Meister gefunden

Bemerkenswerte und auffällige Statistiken nach der Saison der österreichischen Bundesliga 2020/21 (ohne Playoff-Spiele und Relegation).

TORE

Mit 588 Toren (Schnitt 3,06) für die 192 Spiele wurden in dieser Saison um 55 weniger als 2019/20 (643/3,35) geschossen. 2018/19, in der ersten Saison der Zwölferliga neu mit Punkteteilung nach 22 Runden, waren es 558 (Schnitt 2,91) gewesen. Torfabrik war Meister Salzburg mit 94 Volltreffern. Als höchste Siege feierten die "Roten Bullen" ein Heim-7:1 gegen Hartberg (4. Oktober) und ein 8:2 in St. Pölten (28. November). Nur ein einziges Mal - beim 0:1 in der Südstadt gegen die Admira am 5. Dezember - schossen sie kein Tor.

TORSCHÜTZENKÖNIG

Nach dem Israeli Shon Weissman, der 2019/20 für den WAC 30 Mal traf, ist diesmal mit Patson Daka wieder ein Salzburger dran. Mit 27 Treffern holte sich der Sambier den Schützentitel vor dem Dänen Nikolai Baden Frederiksen (WSG Tirol), der 18 Mal scorte, und dem Serben Dejan Joveljić (WAC/17 Tore). Insgesamt 16 verschiedene Salzburger trugen sich in die Schützenliste ein, 14 Mal waren auch Mërgim Berisha und Sékou Koïta vor seiner Dopingsperre erfolgreich.

MEHRFACH-TORSCHÜTZEN

Daka (beim 4:2 gegen Rapid und 3:1 gegen Sturm), Koïta (beim 8:2 in St. Pölten) und Berisha (beim 4:0 gegen Tirol) gelangen Dreierpacks. Mit Okafor (beim 5:0 gegen Tirol) und Szoboszlai (8:2 in St. Pölten) scorten weitere "Bullen" je dreimal. Als einziger Nicht-Salzburger traf auch Fountas (Rapid) beim 8:1 in Wolfsberg in einem Spiel dreimal.

Doppel-Torschützen gab es gleich 50, etliche davon gleich mehrmals. So schaffte Baden Frederiksen gleich sechs Doppelpacks, Alexander Schmidt (St. Pölten) vier, Daka, Joveljić je drei, Kara, Knasmüllner (beide Rapid), Eggestein (LASK), Koïta, Adeyemi (Salzburg), Jantscher (Sturm) und Schreiner (Altach) je zwei.

Diashow: Die Salzburger Meisterparty

ASSISTS

16 Liendl (WAC), 10 Schick (Rapid), 9 Jantscher (Sturm), je 8 Berisha (Salzburg) und Hugy (St. Pölten), je 7 Adeyemi (Salzburg), Goiginger (LASK), Sarkaria (Austria), Nutz (Ried), Szoboszlai (Salzburg)

STANDARDTORE erzielt:

21 Salzburg, 20 LASK, 19 Austria, 18 Sturm, je 17 WSG Tirol, Ried, 16 Hartberg, 15 WAC, 13 Rapid, Admira, 10 St. Pölten, 8 Altach

STANDARDTORE erhalten:

23 Admira, 21 Ried, 20 St. Pölten, 19 Tirol, 18 WAC, je 14 Rapid, Sturm, Hartberg,13 Austria, 12 LASK, Altach, 7 Salzburg

FREISTOSSTORE (8)

Je 1 Baden Frederiksen, Gazibegović, Grüll, Jantscher, Ritzmaier, Tadić, Thurnwald, Ziegl

KOPFBALLTORE (79):

Je 11 LASK (Trauner 4) und WAC (Baumgartner, Joveljić je 3), 9 St. Pölten (Luan, Muhamedbegović je 2), 8 Salzburg (Daka 4), Austria (Pichler 3, Wimmer, Handl je 2), und Hartberg (Rotter 2), 6 Rapid (Kara 3), 5 Altach und WSG Tirol (Gugganig 2, Frederiksen 2), je 3 Sturm und Admira, 1 Ried

KOPFBALLTORE erhalten

14 Admira, 12 St. Pölten, je 8 Salzburg, WAC und Ried, 7 Hartberg, 5 Sturm, je 4 Rapid, LASK und Austria, 3 WSG Tirol, 2 Altach

JOKER-TORE:

16 Salzburg (7 Koïta), 13 Rapid (6 Demir), je 10 WAC und Altach, 9 WSG Tirol, je 7 LASK, Hartberg und Austria, 6 St. Pölten und Ried, 5 Sturm, 2 Admira

TORE IN DEN ERSTEN 15 MIN. erzielt

13 Salzburg, 10 WSG Tirol, je 8 Rapid, St. Pölten, je 7 WAC, Austria, 6 Sturm, 4 Admira, je 3 LASK, Altach, je 2 Hartberg, Ried

TORE IN DEN ERSTEN 15 MIN. erhalten

14 Ried, 8 WAC, je 7 Hartberg, Admira und WSG Tirol, je 6 Sturm, St. Pölten, 5 Altach, je 4 Salzburg und LASK, je 3 Rapid und Austria

TORE AB DER 76. MIN. erzielt

27 Salzburg, 19 Rapid, 15 LASK, je 12 Austria und WSG Tirol, je 11 Sturm und WAC, je 10 Hartberg und Ried, 8 Altach, 6 Admira, 4 St. Pölten

TORE AB DER 76. MIN. erhalten

16 WAC, je 15 St. Pölten, Tirol und Ried, 14 Austria, 13 Admira, 12 Sturm, je 11 Salzburg, Rapid und Altach, 8 Hartberg, 7 LASK

apa