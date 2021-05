Schopp bekundet Interesse an Austria-Trainerjob

APA/ERWIN SCHERIAU

Verabschiedet sich Markus Schopp aus Hartberg?

Für den aktuellen Hartberg-Trainer Markus Schopp wäre ein Engagement bei der Wiener Austria "ein nächster Schritt als Trainer".

Markus Schopp hat nach dem Saisonende für seinen TSV Hartberg Interesse am Trainerjob bei der Wiener Austria signalisiert. "Klar, es wäre ein nächster Schritt für mich als Trainer", sagte Schopp nach der Europacup-Playoff-Niederlage seines Teams in der Bundesliga gegen die Austria am Montag (0:3). "Es gibt vielleicht die Option Austria. Ich muss das in den nächsten Tagen besprechen, eine wichtige Rolle wird dabei auch meine Familie spielen."

Schopps Vertrag in Hartberg läuft aus, in Wien-Favoriten gilt selbiges für Peter Stöger. Bereits stattgefundene Gespräche mit der Austria dementierte der 47-jährige Schopp nicht. "Die Entscheidung soll so rasch als möglich fallen."

Der Tabellenachte der abgelaufenen Saison sei ein Verein mit großem Potential und vielen spannenden jungen Spielern, betonte Schopp: "Die Wiener Austria ist für mich ein absoluter Topverein, der momentan eine sportlich schwierige Phase durchläuft. Aber da gibt es in Österreich andere große Vereine, die Ähnliches durchlaufen haben."

