Nemeth vor Abgang beim SK Sturm Graz

GEPA pictures/ Christian Walgram

David Nemeth wird wohl nicht länger in Graz bleiben

Nach dem Aus des SV Mattersburg wechselte David Nemeth nach Deutschland zu Mainz 05, um sich nur wenig später leihweise dem SK Sturm Graz anzuschließen. Unter Christian Ilzer zählte er zum Stammpersonal, die Grazer hofften auf einen längeren Verbleib, doch daraus wird wohl nichts.

>> Die Vereinsstatistik von David Nemeth in der weltfussball-Datenbank

David Nemeth zählte in der abgelaufenen Bundesliga-Saison zu den Entdeckungen und etablierte sich beim SK Sturm Graz als verlässliche und konstante Stammkraft in der Defensive. Der Leih-Spieler von Mainz 05 entwickelte sich unter Christian Ilzer zu einem zentralen Teil des Mannschaftskerns und zahlte das Vertrauen mit ordentlichen Leistungen zurück. Mit 34 Gegentoren kassierten die "Blackies" nach Meister Red Bull Salzburg die zweitwenigsten in der gesamten Liga, im Dezember vergangenen Jahres stellte man gar die zweitbeste Abwehr der europäischen Topligen.

Gespräche mit Mainz überzeugen Nemeth

Doch wie es aussieht, wird David Nemeth nächstes Jahr nicht mehr im schwarz-weißen Trikot zu sehen sein, denn laut Informationen der "Kleinen Zeitung" wird der 20-jährige Abwehrprofi zu Mainz 05 zurückkehren und dort um einen Stammplatz beim deutschen Bundesligisten kämpfen. Offenbar haben Gespräche mit der sportlichen Führung der Mainzer den U21-Nationalspieler Österreichs davon überzeugt, dass sie ihm das nötige Vertrauen schenken und er eine gute Rolle beim deutschen Klub spielen könne.

Der SK Sturm startet am 07. Juni mit dem geschützten Verkauf der Abos für die Saison 2021/22. #sturmgrazhttps://t.co/8ucZIzptek — SK Sturm Graz (@SKSturm) 25. Mai 2021

Zuletzt hatte Sturm-Sportdirektor Andreas Schicker noch auf eine Weiteranstellung von David Nemeth gehofft, dabei war von einer Verlängerung der Leihe bis zu einer fixen Verpflichtung des Defensivspielers die Rede. Doch nun hat der Drittplatzierte der österreichischen Bundesliga das Rennen um das Abwehrjuwel wohl verloren.

red