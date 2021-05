Nübel-Zoff beim FC Bayern: Bosse verweigern Leihgeschäft

via www.imago-images.de

Alexander Nübel kommt beim FC Bayern kaum zum Einsatz

Der Wechsel vom FC Schalke 04 zum FC Bayern hat sich für Alexander Nübel nicht ausgezahlt. Der Torhüter ist hinter Manuel Neuer die klare Nummer zwei und kam in der letzten Saison kaum zum Einsatz. Nübel will den Verein deswegen im Sommer verlassen, doch die Bosse stellen sich (noch) quer.

Mit großen Hoffnungen und der Perspektive, irgendwann einmal in die Fußstapfen von Manuel Neuer zu treten, wechselte Alexander Nübel im vergangenen Sommer vom FC Schalke zum FC Bayern. Erfüllt haben sich die Wünsche des gebürtigen Ostwestfalen in München allerdings nicht - im Gegenteil.

Ganze vier Mal durfte Nübel in der Saison 2020/21 das Tor des Rekordmeisters hüten. Zu wenig für seine Ansprüche. Schlimmer noch: Besserung ist auch für die kommende Spielzeit nicht in Sicht. Daher will der Keeper den Klub laut "Sport Bild" weiterhin verlassen.

Bayern-Bosse wollen Nübel nicht ziehen lassen

Das Problem: Die Verantwortlichen des Rekordmeisters wollen den Schlussmann nicht ziehen lassen. Sie wollen in der nächsten Saison eine starke Nummer zwei, die einspringen kann, sollte sich Manuel Neuer doch mal verletzen. "Wir haben einen neuen Trainer, große Ziele. Auch bei Alexander denken wir im Moment nicht daran, ihn abzugeben", zitiert die "Sport Bild" Oliver Kahn.

Die Münchner Bosse müssten in ihren Augen eine neue Nummer zwei verpflichten, sollte Nübel im Sommer gehen. Dies kommt Stand heute aber nicht infrage.

Wie plant Julian Nagelsmann mit Nübel?

Manuel Neuer soll da indes anders drüber denken. Der Nationaltorwart hält eine Nübel-Leihe der "Sport Bild" zufolge weiterhin für sinnvoll. Auch und vor allem, weil er selbst kein einziges Spiel freiwillig an die Nummer zwei abgeben möchte. Schon Nübels Einsatz gegen den SC Freiburg am 33. Spieltag soll Neuer nicht sonderlich gefallen haben.

Neu-Trainer Julian Nagelsmann wünscht sich, ähnlich wie die Klub-Chefs, ebenfalls eine starke Nummer zwei hinter Neuer. Letztlich hat er es auch in der Hand, Nübel mehr Einsatzzeit zu geben. Dass dies bei Manuel Neuer nicht gut ankommen würde, liegt auf der Hand.

Laut "Sport Bild" bevorzugt daher auch Nagelsmann zunächst eine Leihe. Allerdings möchte der neue Trainer im Gegenzug auch eine neue Nummer zwei. Ein Wunsch, den ihm von den Verantwortlichen wohl nicht erfüllen werden.

Theoretisch könnte das Nübel-Lager der "Sport Bild" zufolge auch die Reißleine ziehen und versuchen, den Vertrag des Torhüters anzufechten. Der Grund: Die im Kontrakt festgelegte Einsatzgarantie haben die Münchner nicht erfüllt. Soweit wird es der Sportzeitung zufolge aber nicht kommen.