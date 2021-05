Rapid verlängert mit Denis Bosnjak

SK Rapid Wien

Denis Bosnjak bleibt dem SK Rapid erhalten

Beim SK Rapid gibt man die nächste Vertragsverlängerung bekannt. Wie einer Mitteilung der "Grün-Weißen" zu entnehmen ist, hat Mittelfeldallrounder Denis Bosnjak seinen auslaufenden Vertrag um zwei Jahre bis 2023 verlängert. Aktuell kickt er für die zweite Garnitur der Wiener in der 2. Liga.

>> Die Vereinsstatistik von Denis Bosnjak in der weltfussball-Datenbank

Mit Denis Bosnjak bindet der SK Rapid einen weiteren Spieler der zweiten Mannschaft weiter an sich. Wie die "Grün-Weißen" mitteilen, unterschreibt der 24-jährige Mittelfeldallrounder ein neues Arbeitspapier bis Sommer 2023. Bosnjak wechselte im Sommer 2008 von der First Vienna nach Wien-Hütteldorf und arbeitete sich über den Nachwuchs und die Akademie-Mannschaften bis in den Profifußball hoch. Für Rapid II absolvierte er bisher 39 Einsätze in der 2. Liga.

Bosnjak freut sich über das Vertrauen

"Denis Bosnjak ist bereits ein relativ routinierter Spieler, der auch in den kommenden Saisonen einen sehr wichtigen Teil unserer Mannschaft in der zweithöchsten heimischen Spielklasse einnehmen soll. Ich hoffe, dass er künftig von Verletzungen verschont bleibt, denn von seinen Anlagen hat Denis auch die Fähigkeiten für noch höhere Aufgabe", freut sich Sportdirektor Zoran Baršić über den Verbleib des Mittelfeldspielers.

Im Kader von Rapid II-Trainer Franz Maresch zählt Denis Bosnjak, der in der Vergangenheit immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen wurde, zu den erfahrensten Spielern. In der abgelaufenen Saison stand er in 15 Spielen auf dem Platz, 12-mal davon in der Startelf.

Mit Denis Bosnjak verlängert der nächste Eigenbauspieler seinen Vertrag beim SK Rapid. 👏😎 #SCR2021https://t.co/dfQgocxZSg — SK Rapid (@skrapid) 26. Mai 2021

"Ich freue mich sehr nach mittlerweile 13 Jahren weiterhin ein Teil der Rapid-Familie sein zu dürfen. In der Vergangenheit hatte ich immer wieder mit verletzungsbedingten Rückschlägen zu kämpfen, umso mehr weiß ich das Vertrauen des Vereins zu schätzen", so Denis Bosnjak nach Vertragsunterzeichnung.

Ebenfalls wurde der Kontrakt von Nachwuchs-Torhüter Mark Habetler verlängert. Der 18-Jährige trägt seit 2013 das Grün-Weiße-Trikot und soll zukünftig auch in der zweiten Mannschaft der Hütteldorfer zum Einsatz kommen.

red