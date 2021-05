Schweizer Interesse an Sturm-Coach Ilzer

GEPA pictures/ Christian Ort

Christian Ilzer soll Interesse aus Schweiz auf sich gezogen haben

Mit dem SK Sturm Graz erlebte Christian Ilzer eine wahre Erfolgssaison. Wurde noch vor der Spielzeit in der Hauptstadt der Steiermark tiefgestapelt, so erreichte man am Ende Tabellenplatz drei und schrammte nur hauchdünn an der Vizemeisterschaft vorbei. Das macht den Trainer der Grazer auch für andere Klubs interessant.

>> Endtabelle der Bundesliga-Saison 2020/21

Unter Christian Ilzer ist der SK Sturm Graz wieder auf die Erfolgsspur zurückgekehrt, schrammte nur hauchdünn am Vizemeistertitel vorbei und qualifizierte sich mit Tabellenplatz drei für den Europacup. Der ehemalige Austria Wien-Coach formte gemeinsam mit Sportdirektor Andreas Schicker eine schlagfertige Truppe aus gestandenen Routiniers und jungen Spielern und bot am Ende nach Meister Red Bull Salzburg die zweitbeste Defensive der gesamten Bundesliga auf.

Ilzer-Spielstil würde zu Bern passen

Die guten Leistungen der "Blackies" blieben natürlich nicht unbemerkt, Christian Ilzer soll durch seine Arbeit das Interesse ausländischer Vereine auf sich gezogen haben, laut "Bernerzeitung" mischt der Schweizer Meister Young Boys Bern ebenfalls mit, der noch auf der Suche nach einem Nachfolger für den zu Bayer Leverkusen abgewanderten Gerardo Seoane ist. Der 43-Jährige scheint in einer Liste möglicher Kandidaten auf und wird dabei als "der Auswärtige, der einen hervorragenden Job macht" genannt.

Der SK Sturm startet am 07. Juni mit dem geschützten Verkauf der Abos für die Saison 2021/22. #sturmgrazhttps://t.co/8ucZIzptek — SK Sturm Graz (@SKSturm) 25. Mai 2021

Dabei wird Ilzer positiv zugerechnet, dass er zum einen wie Seoane einen "offensiven und variablen Fußball" spielen lässt und zum anderen auch in der Entwicklung von Spielern ein gutes Händchen beweist. Beides trifft auf die Arbeit und den Spielstil des SK Sturm-Trainers zu. Als aufstrebender Trainer passt er zudem gut ins Profil des Schweizer Serienmeisters, der damals auch bei der Verpflichtung von Adi Hütter Recht behalten hat.

Neben der Schweizer Zeitung schrieb auch Ex-Krone-Journalist Peter Linden in seinem Blog über das Interesse der Schweizer an Ilzer, der denselben Berater wie Neo-Gladbach-Coach Adi Hütter hat. Laut Linden soll zudem Ferdinand Feldhofer den Young Boys angeboten worden sein. Christian Ilzer steht noch bis Sommer 2023 bei Sturm Graz unter Vertrag.

red