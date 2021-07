Doppeltes Verletzungspech beim BVB

Guido Kirchner via www.imago-images.de

Marius Wolf wird dem BVB fehlen

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund muss mehrere Wochen auf Marius Wolf und Talent Jamie Bynoe-Gitten verzichten. Das teilte der BVB am Montagabend mit.

Wolf zog sich im Testspiel gegen den spanischen Erstligisten Athletic Bilbao (0:2) am Samstag einen Außenbandteilriss im Sprunggelenk zu. BVB-Youngster Jamie Bynoe-Gittens erlitt einen Außenbandriss im Sprunggelenk und wird ebenfalls ausfallen.

Die Verletzungen treffen die Schwarz-Gelben in erster Linie mit Blick auf die Breite des Kaders.

😕 @mariuswolf27 hat sich bei #BVBAthletic einen Außenbandteilriss im Sprunggelenk zugezogen.



Die Diagnose bei Jamie Bynoe-Gittens: Außenbandriss im Sprunggelenk.



Gute Besserung, Jungs! 🍀 pic.twitter.com/hhCGKjyZi1 — Borussia Dortmund (@BVB) 26. Juli 2021

Wolf, der 20018 von Eintracht Frankfurt an den Borsigplatz wechselte, konnte in Dortmund bislang nicht überzeugen: In der Saison 2019/20 spielte der gebürtige Coburger auf Leihbasis für Hertha BSC, die Spielzeit 2020/21 verbrachte Wolf beim 1. FC Köln. Eine feste Verpflichtung durch die Domstädter scheiterte aber wohl an der Ablöseforderung der Borussen.

Der erst 16-jährige Engländer Bynoe-Gittens schloss sich im September 2020 dem Nachwuchs von Borussia Dortmund an, wo er vereinzelt für die A-Junioren auf dem Rasen stand und langsam an den Profi-Kader herangeführt werden kann. Bei seiner Jagd nach einem Platz im Profikader wird der Flügelflitzer nun von seiner Blessur ausgebremst.

Verletzungssorgen beim BVB

Im Team des BVB tummeln sich allerdings noch weitere Sorgenkinder: Die Verteidiger Dan-Axel Zagadou (Knie-OP), Soumaila Coulibaly (Kreuzbandriss), Marcel Schmelzer (Knie-OP) und Mateu Morey (Kreuzbandverletzung) müssen derzeit ebenfalls pausieren.

Zagadou meldete sich am Montag in einer Medienrunde zu Wort und zeigte sich ob seiner Verletzung überraschend gelassen: "Das ist für mich nicht schwer, weil ich leider Erfahrungen mit Verletzungen habe. Dementsprechend werde ich mir jetzt die Zeit nehmen, die ich brauche, um wieder fit zu werden", so der Franzose. Nach der OP habe ihm seine Familie geholfen, positiv zu bleiben, aber auch die anderen BVB-Akteure hätten ihn unterstützt.