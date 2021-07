Ortlechner bestätigt Interesse an Leipzig-Talent

motivio via www.imago-images.de

Noah Ohio steht bei der Austria im Fokus

Die Wiener Austria will nach einem mageren Saisonstart personell noch nachlegen. Während bei Offensivtalent Patrick Wimmer die Zeichen auf Abschied stehen, der 20-Jährige steht vor einem Wechsel zu Arminia Bielefeld, soll dafür ein junger Stürmer von RB Leipzig ausgeliehen werden.

Ein mageres 1:1 im Hinspiel der Qualifikation zu Europa Conference League und eine 1:2-Niederlage gegen die SV Ried zum Bundesliga-Auftakt, der Start in die neue Saison hätte für die Wiener Austria durchaus besser verlaufen können. Nach dem Umbruch sitzen bei den "Veilchen" noch nicht alle Automatismen, die junge Mannschaft muss sich erst noch finden, zudem ist noch gar nicht sicher, wer dem Kader der neuen Saison wirklich angehören wird. Jungstar Patrick Wimmer steht vor dem Abschied, sein Wechsel zu Arminia Bielefeld soll bald über die Bühne gehen und die Finanzkassa der Austria etwas füllen.

Ortlechner bestätigt Interesse an Ohio

Zum anderen soll es nach dem ablösefreien Wechsel von Abwehrspieler Lukas Mühl, der vom 1. FC Nürnberg nach Wien-Favoriten gekommen ist, auch auf anderen Positionen noch personellen Nachschub geben. Hier gilt der niederländische Nachwuchsstürmer Noah Ohio von RB Leipzig als heißer Kandidat. Die Wiener Austria ist an einem Leihgeschäft um den 18-jährigen Profi dran, Sportdirektor Manuel Ortlechner bestätigt gegenüber der "Krone", dass man am ehemaligen Nachwuchsspieler von Manchester City interessiert ist: "Er ist einer von mehreren Spielern, mit denen wir uns sehr intensiv beschäftigen."

Schlusspfiff. Der Start in die Bundesliga-Saison misslingt. Benedikt Pichler erzielt den Treffer der Veilchen in Ried.

_____________________#faklive #svrfak 1:2 pic.twitter.com/ZdJWG6h79S — FK Austria Wien (@FKAustriaWien) 25. Juli 2021

Bei Eric Martel hat man bereits gesehen, dass ein Leihdeal zwischen der Austria und RB Leipzig ein gutes Geschäft sein kann, der 19-jährige Mittelfeldspieler avancierte nach seinem Wechsel im Frühjahr 2021 direkt zum Stammspieler und stand auch in der aktuellen Saison in allen drei Pflichtspielen bisher über 90 Minuten auf dem Platz. Nun könnte bald der nächste "Jungbulle" folgen, der in Wien-Favoriten aufblühen kann.

