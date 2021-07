Eindhoven fühlt bei Salzburgs Berisha vor

Andreas Schaad - Red Bull Salzburg, getty

Bleibt Mërgim Berisha den Salzburgern erhalten?

Mit Patson Daka hat Red Bull Salzburg bereits einen namhaften Abgang in der Offensive verzeichnen müssen. Mit Mërgim Berisha könnte der nächste folgen, denn offenbar ist man in den Niederlanden scharf auf den frisch-gebackenen U21-Europameister.

Der Torschützenkönig ist Red Bull Salzburg mit dem Wechsel von Patson Daka zu Leicester City abhanden gekommen, folgte nun auch der zweiterfolgreichste Scorer der "Roten Bullen"? Denn offenbar ist man in den Niederlanden auf den Geschmack von Mërgim Berisha gekommen, der in der abgelaufenen Bundesliga-Saison in 28 Spielen 24 Scorerpunkte sammeln konnte und sich zuletzt mit dem deutschen U21-Nationalteam zum Europameister krönte. Berisha ist seit der Jugend für die Salzburger aktiv und schaffte nach einer Leihe beim SCR Altach in der letzten Spielzeit den Durchbruch beim österreichischen Serienmeister.

Berisha als Malen-Ersatz?

Laut einem Bericht der "Salzburger Nachrichten" haben die Berater des 23-jährigen Offensivspielers bereits Gespräche mit den Verantwortlichen der PSV Eindhoven über einen möglichen Transfer geführt. Dort ist mit Roger Schmidt ein ehemaliger Red Bull Salzburg-Coach Cheftrainer, der gerne einen weiteren Spieler mit Red Bull-Vergangenheit zu sich lotsen möchte. Zuvor hatte man sich bereits die Dienste von Salzburgs Ex-Abwehrchef André Ramalho gesichert.

'Der Auftakt ist geglückt! Auch dank neuer Facetten im Offensivspiel erringen die Burschen von Trainer Matthias Jaissle den fünften Startsieg en suite.'



Das gestrige Match in der Analyse. 👇⚽️https://t.co/ri2d0EVFPM — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) 24. Juli 2021

Bei der PSV Eindhoven, welche die vergangene Saison als Vizemeister abgeschlossen hat, ist man auf der Suche nach Nachschub für die Offensivabteilung, weil Angreifer Donyell Malen kurz vor einem Transfer in die deutsche Bundesliga zu Borussia Dortmund steht. Ein flexibler Offensivmann wie Mërgim Berisha könnte da durchaus Abhilfe schaffen.

Bis Sommer 2022 steht der 23-Jährige noch in der "Mozartstadt" unter Vertrag, in Sachen Vertragsverlängerung gab es bisher aber keine Anzeichen. Mit 23 Toren und 15 Assists in 55 Pflichtspielen zählt Berisha beim Ligakrösus zu den erfolgreichsten Spielern der letzten Jahre.

red