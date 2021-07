Salzburg verlängert mit Youngster Kjærgaard

Andreas Schaad - Red Bull Salzburg, getty

Maurits Kjærgaard bindet sich längerfristig an den Ligakrösus

Red Bull Salzburg stattet sein Nachwuchstalent Maurits Kjærgaard mit einem neuen Vertrag aus, der ihn bis 30. Mai 2024 an die "Roten Bullen" bindet. Der 18-jährige Däne kam bisher einmal für das Profiteam des österreichischen Serienmeisters zum Einsatz.

Bei Red Bull Salzburg treibt man die Planungen für die Zukunft voran und gibt die Vertragsverlängerung mit Youngster Maurits Kjærgaard bekannt. Wie die "Roten Bullen" vermelden unterschreibt der dänische Nachwuchsteamspieler ein neues Arbeitspapier bis 30. Mai 2024. Kjærgaard wechselte im Sommer 2019 aus der Jugend von Lyngby BK in den Nachwuchs der Salzburger und kam bisher für Kooperationsklub Liefering zum Einsatz. Seit der aktuellen Saison gehört der Mittelfeldspieler dem Profikader an.

Kjærgaard will sich in der "Mannschaft etablieren"

"Mit seinem Speed, seinen technischen Fähigkeiten und seinem taktisch klugen Spiel bringt Maurits sehr viele Eigenschaften mit, die wir für unseren Fußball brauchen", so Sportdirektor Christoph Freund. "In seinen beiden Jahren als noch sehr junger Kooperationsspieler hat er sich stetig verbessert und es macht großen Spaß, ihm beim Fußballspielen zuzusehen. Er wird uns in den kommenden Monaten und Jahren viel Freude bereiten."

Kjærgaard bringt es bisher auf 41 Pflichtspiele für den FC Liefering, zudem agierte er auch in vier UEFA Youth League-Partien und stand einmal für Red Bull Salzburg auf dem Spielfeld. "Der Aufstieg in den Kader des FC Red Bull Salzburg freut mich sehr, und ich habe ein nächstes Ziel erreicht. Jetzt werde ich alles dafür tun, um mich in der Mannschaft zu etablieren und das in mich gesetzte Vertrauen zu rechtfertigen", gibt sich Kjærgaard kämpferisch.

