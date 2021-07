Grünes Licht für Zakaria-Transfer - Xhaka involviert

Weis/TEAM2sportphoto via www.imago-images.de

Denis Zakaria will Gladbach verlassen

Dass Denis Zakaria Gladbach nach vier gemeinsamen Jahren gerne in diesem Sommer noch verlassen möchte, ist längst kein Geheimnis mehr. Nun gibt es einen konkreten Interessenten aus der Premier League. Ein ehemaliger Fohlen-Profi soll bei einem Deal eine entscheidende Rolle spielen.

"Bei Denis haben wir seit Oktober versucht, mit ihm zu verlängern. Denis und sein Management haben uns relativ klar gesagt, dass sie in diesem Sommer einen Transfer favorisieren, wenn sich etwas ergibt", verriet Eberl in einer Medienrunde in der vergangenen Woche.

Wie das Portal "90Min" nun vermeldet, gilt der FC Arsenal Stand jetzt als favorisierter Abnehmer für den Schweizer. Arsenals Kaderplaner Edu habe bereits "grünes Licht" für den Transfer erhalten, heißt es.

Ebnet Xhaka den Weg für Zakaria-Wechsel

Die Gunners wollen demnach im zentralen Mittelfeld nachlegen. In der vergangenen Woche hatte der Vorjahresachte der Premier League bereits den Transfer von Belgiens Nachwuchsstar Albert Sambi Lokonga bekanntgegeben.

Auf der Sechserposition droht den Nordlondonern der Abgang des ehemaligen Gladbachers Granit Xhaka. Der 28-Jährige, der zuletzt mit einem Wechsel zur AS Rom in Verbindung gebracht wurde, könnte somit den Weg seines Landsmannes zum FC Arsenal ebnen.

Zakaria wusste in seinen ersten Jahren am Niederrhein zu überzeugen. Wegen konstant starker Leistungen stand der 24-Jährige mehrfach beim FC Bayern und dem BVB auf dem Zettel. In der abgelaufenen Saison zählte der Schweizer allerdings keinesfalls mehr zum Stammpersonal. Ein Umstand, der dazu führte, dass die Interessenten im Moment nicht zwingend Schlange stehen.

Ginter-Ersatz in Gladbach schon gefunden?

In Bezug auf die vieldiskutierte Personalie Matthias Ginter gibt es unterdessen keine neuen Wendungen. Gladbach würde gerne mit dem EM-Fahrer verlängern, noch gibt es keine Einigung.

Als Ersatz steht derweil William Pacho in den Startlöchern. Zwar ist der Transfer noch nicht offiziell über die Bühne, doch der junge ecuadorianische Innenverteidiger wurde bei seinem Heimatverein Independiente del Valle bereits offiziell verabschiedet.