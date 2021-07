Medien: FC Bayern sucht neue Schaltzentrale

via www.imago-images.de

Julian Nagelsmann stehen beim FC Bayern noch nicht alle Spieler zur Verfügung

Der deutsche Fußball-Rekordmeister FC Bayern wird sich in diesem Sommer auf dem Transfermarkt zurückhalten, wie die Münchner Bosse mehrfach betonten. Für eine bestimmte Position ist der Klub offenbar jedoch trotzdem auf der Suche nach Verstärkung.

Wie die "Sport Bild" meldet, hat der FC Bayern im zentralen Mittelfeld Handlungsbedarf. Zwar könne der Branchenprimus nicht mehr groß in neue Stars investieren, nachgerüstet soll die Münchner Schaltzentrale dennoch. Unklar sei jedoch, wie viel Geld der FC Bayern in die Hand nehmen kann.

Der FC Bayern hat für die Spielzeit 2021/22 bereits in Abwehrspieler Dayot Upamecano (42,5 Millionen Euro) und Trainer Julian Nagelsmann (angeblich bis zu 25 Millionen Euro) große Investitionen getätigt. Zudem stehen den Münchnern knifflige und durchaus teure Vertragsverlängerungen bevor, die das Budget verringern.

Engpass in der Schaltzentrale des FC Bayern

Dass der Deutsche Meister dennoch nach Verstärkung sucht, hat dem Sportblatt zufolge auch mit der Verletzung von Marc Roca zu tun. Der Ersatzspieler der Münchner, der in seiner zweiten Saison beim FC Bayern einen Stammplatz anvisiert, fehlt Julian Nagelsmann aufgrund eines Außenbandrisses noch mehrere Wochen.

Da die deutschen Nationalspieler Joshua Kimmich und Leon Goretzka noch im EM-Urlaub stecken und Corentin Tolisso aufgrund einer Corona-Infektion in Isolation ist, waren die Alternativen für den neuen Trainer in der Vorbereitung äußerst beschränkt. Einzig Leih-Rückkehrer Michael Cuisance, dessen Zukunft beim FC Bayern keineswegs in trockenen Tüchern ist, stand im Mittelfeld zur Verfügung.

Nagelsmann hatte daher gleich mehreren Talente aus dem Nachwuchs die Chance gegeben, sich bei den Profis zu präsentieren. Das erste Pflichtspiel bestreitet der FC Bayern am 6. August in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen den Bremer SV.