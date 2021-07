Ganz neue Regeln: So krempelt Grammozis Schalke um

Eibner-Pressefoto/Gabriel Boia via www.imago-image

Dimitrios Grammozis regiert beim FC Schalke 04 mit (meist) harter Hand

Beim FC Schalke 04 soll in dieser Saison alles anders werden, vor allem erfolgreicher. Deshalb hat Trainer Dimitrios Grammozis den Umgang innerhalb der Kabine massiv verändert und strikte Benimmregeln aufgestellt. Aber nicht nur die neue Etikette soll die Königsblauen wieder in die Spur bringen.

Dimitrios Grammozis ist ein anderer Trainertyp als sein Vorgänger Christian Gross, obwohl von diesem auch gesagt wurde, er würde beim FC Schalke 04 mit harter Hand regieren. Denn Grammozis hat die Regeln bei den Gelsenkirchenern noch einmal deutlich verschärft, wie "Sport Bild" berichtet.

Demnach müssen die Schalke-Stars bereits anderthalb Stunden vor Trainingsbeginn in der Kabine sein. Einerseits, um genug Zeit für die Coronatests zu haben, andererseits, um sich vernünftig auf die Einheiten vorbereiten zu können. Dazu gehört, dass alle Smartphones dreißig Minuten vor dem Start ausgeschaltet sein müssen.

Unter Gross waren laut dem Bericht zu diesem Zeitpunkt noch nicht einmal alle Mitglieder des Trainerstabs in der Kabine angekommen. Nun sollen sich die S04-Profis zu gleicher Zeit schon intensiv mit Muskellockerungsübungen auf Temperatur bringen.

Auch im zwischenmenschlichen Bereich hat Grammozis geschraubt. Nach Informationen des Sportblattes war der Coach "erschrocken" darüber, wie sich der Umgang der Spieler mit den Mitarbeitern gestaltete.

Schalke-Kabine sah aus wie ein "Saustall"

Nachdem er dies den Stars mitgeteilt hatte, stellte der 43-Jährige auch hier neue Regeln auf. Betreuer müssen begrüßt und verabschiedet werden. Außerdem muss es einen angemessenen Dank für Hilfeleistungen geben. Das war zuvor offenbar nicht immer der Fall.

Ganz allgemein soll nun mehr Ordnung in der Kabine herrschen, denn diese glich zuvor dem sprichwörtlichen "Saustall": Noch in der letzten Spielzeit haben die Spieler ihre getragenen Trainings- oder Spielklamotten nämlich einfach auf den Boden fallen lassen, so dass der Zeugwart sie mühsam zusammensuchen musste. Das darf nun nicht mehr passieren. Shirts, Hosen und Co. müssen zusammengelegt an den Betreuer übergeben werden.

Grammozis lebt emotionalen Stil auf Schalke

Grammozis selbst versucht es innerhalb seiner Ansprachen derweil mit einer Mischung aus harter Hand innerhalb der Gruppe und ruhigen Einzelgesprächen auf der anderen Seite.

Heißt: In der Vorbereitung auf die Spiele ist der Deutsch-Grieche extrem emotional, ballt immer wieder die Fäuste, ist laut und deftig (Zitat vor einem Testspiel: "Die klatschen wir weg"). Spricht er aber mit Simon Terodde und Co. wird er ruhig und geht auf seine Schützlinge ein.

Ob diese Art am Ende für den direkten Wiederaufstieg reicht, ist noch offen. Nach einem 1:3 im Auftaktspiel gegen den Hamburger SV stehen die Schalker schon am zweiten Spieltag der neue Saison der 2. Bundesliga in der ersten Auswärtspartie bei Holstein Kiel (01.08., 13:30 Uhr) unter Zugzwang.