Titel-Kniffe? Rose stärkt das Teamgefühl beim BVB

Marco Rose hat mit dem BVB einiges vor

Marco Rose hat nur ein Ziel mit Borussia Dortmund: möglichst viele Titel sammeln und vor allem die Meisterschaft wieder in den Ruhrpott holen. Damit das klappt, dreht der neue Coach beim BVB an vielen kleinen Rädchen.

Lang ist's her: Die letzte deutsche Meisterschaft von Borussia Dortmund datiert vom Sommer 2012. Damit die BVB-Fans im besten Falle schon zehn Jahre später erneut über den nationalen Titel jubeln dürfen, krempelt Neu-Trainer Marco Rose die Schwarzgelben mächtig um und hat dabei ganz besonders die Arbeit mit dem Kader, aber auch das Miteinander im Verein im Blick.

Laut einem Bericht der "Sport Bild" hält Rose deshalb auch nichts von starren Sitzordnungen bei den gemeinsamen Mahlzeiten. Eine feste Tischbelegung gibt es daher nicht unter der Ägide des 44-Jährigen. Im Gegenteil: Rose selbst sitzt mal zusammen mit dem Trainerteam, dann mit den Zeugwarten oder Physios.

Überhaupt gibt sich Rose bei aller Fokussierung auf den sportlichen Erfolg nahbar und will damit auch das Wir-Gefühl im Klub stärken. Ein Beispiel verdeutlich dies sehr gut: Rund um seine Ankunft Anfang Juli ließ Rose einen Imbisswagen auf das BVB-Gelände fahren und gab Brat- und Currywurst für alle im Verein aus.

Neben Soft-Getränken gab es - explizit auf Geheiß des Trainers - auch Bier für die Teilnehmer der Zusammenkunft. BVB-Boss Hans-Joachim Watzke gefällt die Art des neuen Mannes an der Seitenlinie.

Rose lässt Belgien-Stars ins Trainingslager reisen

"Natürlich wollen wir auch Titel gewinnen, aber wir wollen auch dieses Borussia-Dortmund-Gefühl wieder, das dank Edin Terzic mit der Zeit zurückgekommen ist", sagte der Geschäftsführer und fügte an: "Marco hat bisher immer gezeigt, dass er diese Philosophie in seine Mannschaften implementiert."

Um den zuletzt schier unbesiegbaren FC Bayern in der Spielzeit 2021/2022 anzugreifen, müssen die Schwarzgelben als verschworene Einheit auftreten, das weiß auch Rose. Deshalb ließ er laut dem Bericht den Media-Day der DFL, der eigentlich kurz vor Saisonbeginn angesetzt war, bereits vor einigen Wochen stattfinden.

Denn die Zeit mit den EM-Fahrern, die teils erst jetzt ins Training einsteigen, ist eng bemessen. Bereits am 7. August wartet das erste Pflichtspiel im DFB-Pokal beim SV Wehen Wiesbaden.

Auch deswegen sollen die belgischen EM-Teilnehmer Axel Witsel, Thorgan Hazard und Thomas Meunier noch am Donnerstag ins Trainingslager nach Bad Ragaz nachreisen, obwohl durch das Testspiel am Freitag und die Rückreise am Samstag kaum Zeit bleibt, um gemeinsam zu arbeiten.

Doch Rose will offenbar jede Minuten intensiv für das Kennenlernen nutzen und um seine Spielidee zu vermitteln.